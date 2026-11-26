Der Winter hat in der Schweiz Einzug gehalten. Auch am Donnerstag, 26. November, rechnet MeteoSchweiz in mehreren Landesteilen mit Schneefall. Besonders in der Zentral- und Ostschweiz fallen die Flocken bis in tiefe Lagen. Während ganz im Norden des Landes kaum Niederschlag erwartet wird, kommt in den Alpen nochmals einiges an Neuschnee hinzu.

Wetterwarnungen in der Schweiz: Karte zeigt, wo Strassenglätte droht

MeteoSchweiz warnt in mehreren Regionen vor rutschigen Strassen. Unter anderem in Glarus, dem Sarganserland und der Region Landquart–Chur kann Schnee oberhalb von 400 Metern über Meer anfrieren und die Fahrbahnen glatt machen. Es gilt die Gefahrenstufe 2, die einer mässigen Gefahr entspricht. Die Warnungen für diese drei Regionen gelten am Donnerstag bis 15 Uhr. Es sind jedoch zahlreiche weitere Regionen betroffen. Wo in der Schweiz weitere Wetterwarnungen bestehen, lässt sich auf der interaktiven Karte von Windy nachsehen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich gemäss MeteoSchweiz über die Verkehrslage informieren, vorsichtig fahren und genügend Abstand halten.