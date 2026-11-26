Der Winter hat in der Schweiz Einzug gehalten. Auch am Donnerstag, 26. November, rechnet MeteoSchweiz in mehreren Landesteilen mit Schneefall. Besonders in der Zentral- und Ostschweiz fallen die Flocken bis in tiefe Lagen. Während ganz im Norden des Landes kaum Niederschlag erwartet wird, kommt in den Alpen nochmals einiges an Neuschnee hinzu.
Wetterwarnungen in der Schweiz: Karte zeigt, wo Strassenglätte droht
MeteoSchweiz warnt in mehreren Regionen vor rutschigen Strassen. Unter anderem in Glarus, dem Sarganserland und der Region Landquart–Chur kann Schnee oberhalb von 400 Metern über Meer anfrieren und die Fahrbahnen glatt machen. Es gilt die Gefahrenstufe 2, die einer mässigen Gefahr entspricht. Die Warnungen für diese drei Regionen gelten am Donnerstag bis 15 Uhr. Es sind jedoch zahlreiche weitere Regionen betroffen. Wo in der Schweiz weitere Wetterwarnungen bestehen, lässt sich auf der interaktiven Karte von Windy nachsehen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte sich gemäss MeteoSchweiz über die Verkehrslage informieren, vorsichtig fahren und genügend Abstand halten.
Zur Nutzung der Karte zoomt man zunächst auf den gewünschten Standort. Anschliessend kann man auf die Karte klicken und die Warnung für den Ort auslesen. Die Animation für die nächsten Tage lässt sich über das «Play»-Symbol unten links starten. Zusätzliche Wetterinformationen können oben rechts eingeblendet werden.
Schnee in der Schweiz: Schneefallgrenze sinkt regional auf 400 Meter
Wie weit hinunter es schneit, hängt stark von der Region ab. Im Raum Bern und im Berner Oberland sinkt die Schneefallgrenze am Donnerstag von rund 700 auf 400 Meter. In der Westschweiz und im Wallis liegt sie zwischen 800 und 1100 Metern, gegen Norden stellenweise etwas tiefer. Auf der Alpensüdseite liegt die Schneefallgrenze bei rund 1300 Metern.
Besonders viel Neuschnee wird in den östlichen Alpen erwartet. Laut MeteoSchweiz sind dort bis zu 15 Zentimeter möglich. Am Alpennordhang dürften 5 bis 10 Zentimeter hinzukommen, in den Voralpen oberhalb von 700 Metern zwischen 2 und 6 Zentimeter. Für die Westschweiz und das Wallis werden bis Freitagmorgen oberhalb von 1200 Metern weitere 2 bis 5 Zentimeter prognostiziert. Die folgende interaktive Karte von Windy zeigt, wo und wann mit welchen Neuschneemengen zu rechnen ist. Zusätzliche Wetterinformationen, zum Beispiel zur aktuellen Schneehöhe, können oben rechts eingeblendet werden.
Wetter am Wochenende: Frost im Flachland, Sonne in den Bergen
Nach den Schneefällen bestimmt zunehmend der Hochnebel das Wetter auf der Alpennordseite. Am Freitag steigt dessen Obergrenze in der Deutschschweiz auf rund 2100 Meter. Entlang der Voralpen ist stellenweise noch etwas Schneefall möglich. Im Süden des Landes wird dagegen mehrheitlich sonniges Wetter erwartet.
Am Samstag beginnt der Tag in den Niederungen der Deutschschweiz frostig: Die Temperaturen liegen zwischen minus 5 und minus 1 Grad. Auch im Wallis und in der Ajoie werden am Morgen Temperaturen um minus 4 Grad erwartet.
Wer dem Hochnebel entkommen möchte, hat in den Bergen gute Aussichten auf Sonnenschein und sehr gute Fernsicht. Auf 2000 Metern steigen die Temperaturen in der Deutschschweiz auf rund 2 Grad. Deutlich milder bleibt es auf der Alpensüdseite, wo die Höchsttemperaturen in den Niederungen rund 9 Grad erreichen.