Der Wintereinbruch in der Schweiz macht sich auch auf den Strassen bemerkbar. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) warnt am Donnerstag, 26. November, in mehreren Regionen der Südostschweiz vor Strassenglätte. Betroffen sind unter anderem Glarus Nord-Mitte, das Sarganserland sowie die Region Landquart–Chur.
Strassenglätte auch in der Südostschweiz: Karte zeigt betroffene Regionen
Für die drei Regionen gilt die Gefahrenstufe 2 von 5, was einer mässigen Gefahr entspricht. Oberhalb von 400 Metern über Meer kann anfrierender Schnee die Strassen rutschig machen. Die Warnungen gelten am 26. November 2026 seit 5 Uhr morgens und dauern voraussichtlich bis 15 Uhr. MeteoSchweiz empfiehlt Verkehrsteilnehmenden, sich vor der Fahrt über die Strassenverhältnisse zu informieren, vorsichtig zu fahren und ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen zu halten. Auf der folgenden Karte von Windy lässt sich nachvollziehen, für welche Gebiete derzeit Wetterwarnungen bestehen.
Zur Nutzung der Karte zoomt man zunächst auf den gewünschten Standort. Anschliessend kann man auf die Karte klicken und die Warnung für den Ort auslesen. Die Animation für die nächsten Tage lässt sich über das «Play»-Symbol unten links starten. Zusätzliche Wetterinformationen können oben rechts eingeblendet werden.
Wettervorhersage: Schneefall lässt im Tagesverlauf nach
In der Zentral- und Ostschweiz fällt am Donnerstag Schnee bis in tiefe Lagen. Während die Niederschläge im Flachland im Tagesverlauf nachlassen, kann es entlang der Alpen noch bis gegen Abend schneien. In den östlichen Alpen erwartet MeteoSchweiz bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Die Temperaturen in den Niederungen liegen zwischen 0 und 4 Grad.
Am Freitag bleibt es auf der Alpennordseite vielerorts grau. Die Hochnebelgrenze steigt im Tagesverlauf von rund 1700 auf 2100 Meter. Entlang der Voralpen ist örtlich noch etwas Schneefall möglich.
Am Samstag zeigt sich in den Bergen die Sonne bei sehr guter Fernsicht. Im Flachland hält sich hingegen vielerorts der Hochnebel. Am Morgen liegen die Temperaturen zwischen minus 5 und minus 1 Grad.