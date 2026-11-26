Der Wintereinbruch in der Schweiz macht sich auch auf den Strassen bemerkbar. Das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) warnt am Donnerstag, 26. November, in mehreren Regionen der Südostschweiz vor Strassenglätte. Betroffen sind unter anderem Glarus Nord-Mitte, das Sarganserland sowie die Region Landquart–Chur.

Strassenglätte auch in der Südostschweiz: Karte zeigt betroffene Regionen

Für die drei Regionen gilt die Gefahrenstufe 2 von 5, was einer mässigen Gefahr entspricht. Oberhalb von 400 Metern über Meer kann anfrierender Schnee die Strassen rutschig machen. Die Warnungen gelten am 26. November 2026 seit 5 Uhr morgens und dauern voraussichtlich bis 15 Uhr. MeteoSchweiz empfiehlt Verkehrsteilnehmenden, sich vor der Fahrt über die Strassenverhältnisse zu informieren, vorsichtig zu fahren und ausreichend Abstand zu anderen Fahrzeugen zu halten. Auf der folgenden Karte von Windy lässt sich nachvollziehen, für welche Gebiete derzeit Wetterwarnungen bestehen.