Weisse Wiesen, verschneite Dächer und Flocken vor dem Fenster: So stellen sich viele Weihnachten vor. Wenn bereits im November Schnee fällt, scheint der Wunsch plötzlich greifbar. Doch ob am 24., 25. oder 26. Dezember 2026 tatsächlich eine Schneedecke liegt, lässt sich daraus nicht ableiten.

Warum eine Weihnachtsprognose jetzt zu früh kommt

Zwischen dem aktuellen Wetter und Heiligabend liegt noch rund ein Monat. Langfristmodelle können Hinweise liefern, ob ein Zeitraum beispielsweise eher mild oder niederschlagsreich ausfallen könnte. Eine Schneevorhersage für einen bestimmten Ort an einem bestimmten Weihnachtstag ermöglichen sie nicht.

Die nationale Trockenheitsplattform erklärt, dass solche Berechnungen wegen der grossen Unsicherheiten lediglich Aussagen zum mittleren Wettergeschehen zulassen. Auch saisonale Vorhersagen haben für die Schweiz eine begrenzte Aussagekraft.

Im Flachland waren grüne Weihnachten schon früher häufig

Die Erinnerung an schneereiche Festtage kann täuschen. SRF-Meteorologin Stephanie Westerhuis ordnete die vergangenen 100 Jahre in einem Rückblick von 2025 so ein: Im Flachland gab es durchschnittlich ungefähr jedes dritte oder vierte Jahr weisse Weihnachtstage.

Diese historische Häufigkeit ist keine Wahrscheinlichkeit für Weihnachten 2026. Sie zeigt aber, dass grüne Festtage auch früher dazugehört haben.