Graubünden ist ein Bergkanton. Eine Schneegarantie für Weihnachten ergibt sich daraus trotzdem nicht. Zwischen einem tief gelegenen Talboden und einem hoch gelegenen Ferienort können die Bedingungen deutlich auseinanderliegen. Wo an Weihnachten 2026 tatsächlich Schnee liegt, lässt sich Ende November noch nicht zuverlässig vorhersagen. Möglich ist aber eine Einordnung anhand der Höhenlage und früherer Winter.

Davos und Arosa haben die günstigere Ausgangslage

Davos ist ein Beispiel für die grundsätzlich besseren Schneechancen in höheren Lagen. In seinem historischen Rückblick beschreibt SRF Meteo weisse Weihnachten dort als deutlich häufiger als im Flachland.

Auch Arosa liegt hoch: Das Dorf befindet sich auf rund 1800 Metern. Daraus lässt sich eine grundsätzlich günstigere Ausgangslage für eine winterliche Schneedecke ableiten als in tieferen Tälern. Eine belastbare Prozentangabe für Weihnachten 2026 ergibt sich daraus jedoch nicht.

Der Höhenvergleich ist eine klimatische Einordnung. Er sagt weder voraus, wann der nächste Schneefall kommt, noch wie viel Schnee an Heiligabend im Dorf liegen wird.

Davos: 30 Weihnachtsfeste, jedes Mal mit Schnee

Von 1996 bis 2025 erfüllte die Messstation Davos jedes Jahr das Kriterium für weisse Weihnachten: An mindestens einem der drei Morgen vom 24. bis 26. Dezember lag mindestens ein Zentimeter Schnee. Das ergibt 30 Treffer bei 30 untersuchten Weihnachtsfesten.