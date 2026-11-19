Seit Donnerstag um Mitternacht ist Grand Theft Auto 6 in der Schweiz und in Deutschland für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Bisher steht allerdings nur die Einzelspieler-Kampagne zur Verfügung. Wer gemeinsam mit Freunden Vice City online erkunden will, muss sich noch gedulden.
GTA 6 Online: Wann erscheint der Multiplayer-Modus?
Ein Release von GTA 6 Online gilt als sehr wahrscheinlich, auch wenn Rockstar Games den Multiplayer-Modus noch nicht offiziell angekündigt hat. Dataminer haben im PlayStation-Backend bereits Hinweise auf Multiplayer-Funktionen entdeckt. Entsprechende Einträge deuten auf Funktionen zum Starten von Multiplayer-Aktivitäten und zum Beitritt zu Online-Sitzungen hin.
Mehrere Hinweise sprechen für eine Veröffentlichung im Jahr 2027. Analysten der Bank of America rechnen laut «Business Insider» mit einem Release zwischen Januar und März 2027. Ein offizieller Erscheinungstermin steht jedoch noch aus.
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Was passiert mit dem bisherigen GTA Online?
Eine baldige Abschaltung des bisherigen GTA Online erscheint unwahrscheinlich. Strauss Zelnick, CEO des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two, verdeutlichte gegenüber «IGN», dass das Unternehmen bestehende Online-Modi von Spielen bislang weiterhin unterstützte, solange diese aktiv genutzt werden. Ein Parallelbetrieb der beiden Multiplayer-Ableger wäre demnach denkbar.
GTA 6 Kritik: Bestnoten von der Fachpresse
«GTA 6» gehört bereits zum Verkaufsstart zu den bestbewerteten Videospielen der Geschichte. Auf dem Bewertungsportal Metacritic kam die Playstation-5-Version nach Veröffentlichung der ersten Tests auf 99 von 100 Punkten. Mehrere internationale Fachmedien vergaben die bestmögliche Bewertung.
Bei der Fachpresse stiessen insbesondere die detailreiche Gestaltung des fiktiven Bundesstaates Leonida und die Charakterzeichnung des Protagonisten-Duos Lucia und Jason auf Anerkennung. Auch der Umfang des Spiels mit einer Spielzeit von deutlich mehr als 60 Stunden überzeugte die Kritiker. Bemängelt wurden hingegen die auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkte Bildrate und die mitunter umständliche Steuerung.