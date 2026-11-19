Seit Donnerstag um Mitternacht ist Grand Theft Auto 6 in der Schweiz und in Deutschland für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Bisher steht allerdings nur die Einzelspieler-Kampagne zur Verfügung. Wer gemeinsam mit Freunden Vice City online erkunden will, muss sich noch gedulden.

GTA 6 Online: Wann erscheint der Multiplayer-Modus?

Ein Release von GTA 6 Online gilt als sehr wahrscheinlich, auch wenn Rockstar Games den Multiplayer-Modus noch nicht offiziell angekündigt hat. Dataminer haben im PlayStation-Backend bereits Hinweise auf Multiplayer-Funktionen entdeckt. Entsprechende Einträge deuten auf Funktionen zum Starten von Multiplayer-Aktivitäten und zum Beitritt zu Online-Sitzungen hin.

Mehrere Hinweise sprechen für eine Veröffentlichung im Jahr 2027. Analysten der Bank of America rechnen laut «Business Insider» mit einem Release zwischen Januar und März 2027. Ein offizieller Erscheinungstermin steht jedoch noch aus.

Passend zum Beitrag: