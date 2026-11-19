Seit Donnerstag um Mitternacht ist «GTA 6» in der Schweiz und in Deutschland für die Playstation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Die Nachfrage nach dem neuen Titel des Entwicklerstudios Rockstar Games war bereits im Vorfeld enorm.
GTA 6 erzielt Milliardenumsatz durch Vorbestellungen
Nach Angaben von Marktforschern hat Rockstar Games allein durch die Vorbestellungen von «GTA 6» mehr als eine Milliarde US-Dollar eingenommen. Nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower wurden allein mit den digitalen Vorbestellungen von «GTA 6» mehr als 1,65 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Eine offizielle Bestätigung der Summe durch Rockstar Games oder den Mutterkonzern Take-Two Interactive steht bislang aus. Wie hoch die Nachfrage in den kommenden Wochen ausfallen wird, bleibt abzuwarten.
Der Vorgänger «GTA 5» ging seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 mehr als 200 Millionen Mal über die Ladentheke und gehört damit zu den kommerziell erfolgreichsten Medienprodukten der Geschichte.
«GTA 6» gehört bereits zum Verkaufsstart zu den bestbewerteten Videospielen der Geschichte. Auf dem Bewertungsportal Metacritic kam die Playstation-5-Version nach Veröffentlichung der ersten Tests auf 99 von 100 Punkten. Mehrere internationale Fachmedien vergaben die bestmögliche Bewertung.
Bei der Fachpresse stiessen insbesondere die detailreiche Gestaltung des fiktiven Bundesstaates Leonida und die Charakterzeichnung des Protagonisten-Duos Lucia und Jason auf Anerkennung. Auch der Umfang des Spiels mit einer Spielzeit von deutlich mehr als 60 Stunden überzeugte die Kritiker. Bemängelt wurden hingegen die auf 30 Bilder pro Sekunde beschränkte Bildrate und die mitunter umständliche Steuerung.