Seit Donnerstag um Mitternacht ist «GTA 6» in der Schweiz und in Deutschland für die Playstation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Die Nachfrage nach dem neuen Titel des Entwicklerstudios Rockstar Games war bereits im Vorfeld enorm.

GTA 6 erzielt Milliardenumsatz durch Vorbestellungen

Nach Angaben von Marktforschern hat Rockstar Games allein durch die Vorbestellungen von «GTA 6» mehr als eine Milliarde US-Dollar eingenommen. Nach Schätzungen des Marktforschungsunternehmens Sensor Tower wurden allein mit den digitalen Vorbestellungen von «GTA 6» mehr als 1,65 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Eine offizielle Bestätigung der Summe durch Rockstar Games oder den Mutterkonzern Take-Two Interactive steht bislang aus. Wie hoch die Nachfrage in den kommenden Wochen ausfallen wird, bleibt abzuwarten.

Der Vorgänger «GTA 5» ging seit seiner Veröffentlichung im Jahr 2013 mehr als 200 Millionen Mal über die Ladentheke und gehört damit zu den kommerziell erfolgreichsten Medienprodukten der Geschichte.

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