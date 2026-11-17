Mehr als 13 Jahre nach der Veröffentlichung von «Grand Theft Auto V» bringt der Spieleentwickler Rockstar Games den langersehnten Nachfolger auf den Markt. In GTA 6 kehren die Spieler in die fiktive Metropole Vice City zurück und erkunden den an Florida angelehnten Bundesstaat Leonida. Für welche Konsolen erscheint das Spiel?

Erscheint GTA 6 auch für die PS4?

Besitzer einer PlayStation 4 gehen beim Verkaufsstart von GTA 6 leer aus. Rockstar Games veröffentlicht das Open-World-Spiel ausschliesslich für die PlayStation 5 sowie die Xbox Series X und Series S. Auch für die leistungsstärkere PS4 Pro ist bislang keine Version vorgesehen.

GTA 6 auf der Xbox One: Spielen per Cloud Gaming

Für Besitzer einer Xbox One gibt es hingegen eine Alternative. Wie Microsoft am 10. November mitteilte, lässt sich GTA 6 bereits am Erscheinungstag über Xbox Cloud Gaming streamen.

Dabei läuft das Spiel nicht auf der eigenen Konsole, sondern auf externen Servern. Voraussetzung dafür sind unter anderem eine ausreichend schnelle Internetverbindung, der Kauf des Spiels sowie ein entsprechender Zugang zum kostenpflichtigen Streamingdienst.

Erscheint GTA 6 für die Nintendo Switch 2 und den PC?

Auch Besitzer einer Nintendo Switch oder Switch 2 müssen vorerst auf den neuen GTA-Teil verzichten. Eine Umsetzung für die Nintendo-Konsolen wurde bislang nicht angekündigt. Unklar bleibt zudem, wann GTA 6 für den PC erhältlich sein wird. Bereits beim Vorgänger setzte Rockstar Games auf eine zeitversetzte Veröffentlichung für die PC-Version.