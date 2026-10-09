Panorama

Der Fort-Hood-Attentäter Nidal Hasan soll am 3. Dezember durch ein Erschiessungskommando hingerichtet werden. Das Pentagon kündigt eine Live-Übertragung an. Zum Termin gibt es bereits genaue Angaben.

Das US-Militär plant, die Hinrichtung des ehemaligen Armeepsychiaters Nidal Hasan im Internet zu übertragen. Ein Pentagonvertreter bestätigte die Absicht am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Weitere Einzelheiten sollen folgen. Zuvor hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärt, die Öffentlichkeit solle die Vollstreckung verfolgen können. Er begründete dies damit, dass Menschen die schwerwiegenden Konsequenzen solcher Taten verstehen müssten.

Hinrichtung am 3. Dezember um 20 Uhr Schweizer Zeit geplant

Die US-Armee hat Datum, Uhrzeit und Ort in einer offiziellen Mitteilung festgelegt: Hasan soll am Donnerstag, 3. Dezember 2026, um 13 Uhr Central Standard Time auf dem Militärstützpunkt Fort Hood im Bundesstaat Texas hingerichtet werden. In der Schweiz ist es dann 20 Uhr.

Damit soll die Vollstreckung auf derselben Militärbasis stattfinden, auf der Hasan den Angriff verübte. US-Präsident Donald Trump genehmigte die Todesstrafe am 2. Oktober. Der amtierende Heeresminister Adam Telle ordnete anschliessend die Hinrichtung durch ein Erschiessungskommando an.

Plattform für die Übertragung noch nicht bekannt

Während der Hinrichtungstermin feststeht, bleiben die Einzelheiten der Übertragung offen. Das Pentagon hat in seiner von AFP wiedergegebenen Ankündigung weder eine konkrete Internetplattform noch einen Sender oder einen gesonderten Sendebeginn genannt.