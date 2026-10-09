Das US-Militär plant, die Hinrichtung des ehemaligen Armeepsychiaters Nidal Hasan im Internet zu übertragen. Ein Pentagonvertreter bestätigte die Absicht am Donnerstag gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. Weitere Einzelheiten sollen folgen. Zuvor hatte US-Verteidigungsminister Pete Hegseth erklärt, die Öffentlichkeit solle die Vollstreckung verfolgen können. Er begründete dies damit, dass Menschen die schwerwiegenden Konsequenzen solcher Taten verstehen müssten.
Hinrichtung am 3. Dezember um 20 Uhr Schweizer Zeit geplant
Die US-Armee hat Datum, Uhrzeit und Ort in einer offiziellen Mitteilung festgelegt: Hasan soll am Donnerstag, 3. Dezember 2026, um 13 Uhr Central Standard Time auf dem Militärstützpunkt Fort Hood im Bundesstaat Texas hingerichtet werden. In der Schweiz ist es dann 20 Uhr.
Damit soll die Vollstreckung auf derselben Militärbasis stattfinden, auf der Hasan den Angriff verübte. US-Präsident Donald Trump genehmigte die Todesstrafe am 2. Oktober. Der amtierende Heeresminister Adam Telle ordnete anschliessend die Hinrichtung durch ein Erschiessungskommando an.
Plattform für die Übertragung noch nicht bekannt
Während der Hinrichtungstermin feststeht, bleiben die Einzelheiten der Übertragung offen. Das Pentagon hat in seiner von AFP wiedergegebenen Ankündigung weder eine konkrete Internetplattform noch einen Sender oder einen gesonderten Sendebeginn genannt.
Die bestätigte Uhrzeit von 20 Uhr Schweizer Zeit bezieht sich somit auf die geplante Vollstreckung. Ob eine Übertragung früher beginnt und wie der Zugang gestaltet wird, ist bislang nicht bekannt.
Hasan wurde 2013 zum Tode verurteilt
Bei dem Angriff in Fort Hood am 5. November 2009 wurden 13 Menschen getötet und 32 weitere verletzt. Hasan war damals Major und Psychiater der US-Armee.
Ein Militärgericht sprach ihn im August 2013 schuldig und verhängte die Todesstrafe. Seit seiner Verurteilung sitzt er im Militärgefängnis Fort Leavenworth im Bundesstaat Kansas.
Erste Hinrichtung des US-Militärs seit 1961 wäre möglich
Sollte die Vollstreckung stattfinden, wäre es die erste Hinrichtung durch das US-Militär seit 1961. Ein militärisches Erschiessungskommando kam zuletzt 1945 zum Einsatz.
Der angekündigte Termin könnte allerdings noch durch weitere gerichtliche Schritte verzögert werden. Hasans langjähriger Rechtsbeistand John Galligan sagte ABC News, ein Antrag auf Überprüfung vor einem zivilen Bundesgericht werde erwogen. Eine endgültige Entscheidung darüber sei noch nicht gefallen.
Galligan kritisierte auch die geplante öffentliche Vollstreckung. Er sehe darin ein politisches Schauspiel, das dem Vertrauen in die Justiz nicht zugutekomme.