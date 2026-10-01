Die geplante Hinrichtung von Christa Pike ist in Tennessee nicht wie vorgesehen verlaufen. Der 50-Jährigen wurden zwei Dosen Pentobarbital verabreicht, dennoch blieb sie am Leben. Pike wurde schliesslich medizinisch versorgt und in eine externe medizinische Einrichtung gebracht. Es wäre die erste Hinrichtung einer Frau in Tennessee seit mehr als 200 Jahren gewesen.
Christa Pike lebt nach zwei Injektionen weiter
Der Hinrichtungsversuch fand am Mittwochabend in der Riverbend Maximum Security Institution in Nashville statt. Nach der Verabreichung von zwei Dosen Pentobarbital war Pike weiterhin am Leben.
Pikes Anwälte beantragten während der Vollstreckung einen sofortigen Stopp und medizinische Hilfe. Nach Darstellung der Verteidigung war Pike nicht mehr bei Bewusstsein, hatte aber weiterhin einen Herzschlag und schnarchte hörbar. Die Behörden veranlassten später ihre medizinische Versorgung und den Transport aus dem Gefängnis.
Das Tennessee Department of Correction erklärte nach dem Vorfall, alle Schritte des staatlich festgelegten Hinrichtungsprotokolls seien eingehalten worden. Nach Darstellung der Behörde erlaubt das Protokoll keine zusätzlichen Verfahren über jene hinaus, die an diesem Abend vorgenommen wurden.
Gouverneur Bill Lee ordnete daraufhin eine umfassende Untersuchung durch unabhängige Dritte an. Zudem stoppte er die einzige weitere Hinrichtung, die in Tennessee noch für dieses Jahr vorgesehen war.
Supreme Court machte Weg für Hinrichtung frei
Der Vollstreckung war ein juristisches Tauziehen vorausgegangen. Der US Court of Appeals for the Sixth Circuit setzte die Hinrichtung zunächst aus, um noch anhängige rechtliche Fragen angemessen prüfen zu können. Tennessee wandte sich daraufhin an den US Supreme Court, der den Aufschub noch am selben Tag aufhob.
Die Richterinnen Sonia Sotomayor, Elena Kagan und Ketanji Brown Jackson widersprachen der Mehrheitsentscheidung. Sotomayor argumentierte in ihrem abweichenden Votum, Pike drohe hingerichtet zu werden, bevor ihre noch offenen rechtlichen Einwände angemessen geprüft werden könnten. Kagan und Jackson schlossen sich dieser Position an.
Eine Rolle spielten dabei auch Pikes Angaben über sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit. Ihre Verteidigung machte geltend, dass entsprechende mildernde Umstände bei der Verhängung der Todesstrafe nicht ausreichend berücksichtigt worden seien. Tennessee vertrat im Rechtsstreit eine andere Position und sah keine ausreichende Grundlage, die Vollstreckung deshalb weiter aufzuschieben.
Christa Pike wurde 1996 zum Tode verurteilt
Pike wurde 1996 wegen des Mordes an der 19-jährigen Colleen Slemmer zum Tode verurteilt. Sie selbst war zum Tatzeitpunkt 18 Jahre alt. Slemmer wurde 1995 in einem abgelegenen Gebiet bei Knoxville gefoltert und getötet.
Slemmers Mutter May Martinez hatte sich für die Vollstreckung des Todesurteils ausgesprochen. Sie reiste nach Tennessee, um die Hinrichtung mitzuerleben. Nach dem misslungenen Versuch sagte sie gegenüber NBC News: «It was a mess.»
Pike war die einzige Frau im Todestrakt von Tennessee. Ihre Hinrichtung wäre die erste einer Frau in dem Bundesstaat seit mehr als 200 Jahren gewesen.
Mediziner äussert Vermutung zur Ursache
Warum die beiden Injektionen Pike nicht töteten, ist bislang nicht abschliessend geklärt. Der von ihrer Verteidigung beigezogene Mediziner Joel Zivot äusserte gegenüber der BBC die Einschätzung, dass möglicherweise keine ausreichend hohe Konzentration von Pentobarbital in Pikes Blut gelangt sei, um Atem- und Herz-Kreislauf-Versagen auszulösen. Dabei handelt es sich um eine medizinische Einschätzung des von Pikes Anwälten beauftragten Experten und nicht um eine bestätigte Ursache.
Zivot hielt zudem eine Hirnschädigung für möglich, falls sich der Beginn der Wiederbelebungsmassnahmen verzögert habe. Auch hierbei handelt es sich um eine medizinische Einschätzung und nicht um eine bestätigte Diagnose.
Gesicherte Angaben darüber, ob Pike bleibende gesundheitliche Schäden davongetragen hat, lagen zunächst nicht vor. Gouverneur Lee ordnete eine unabhängige Untersuchung der Vorgänge während des Hinrichtungsversuchs an.