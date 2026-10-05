Thailand kommt nach den schweren Überschwemmungen der vergangenen Wochen nicht zur Ruhe. Nach Angaben des Innenministeriums ist die Zahl der Todesopfer seit Beginn der Fluten am 16. September auf 31 gestiegen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Montag, 5. Oktober. Gleichzeitig warnt der thailändische Wetterdienst vor weiteren Unwettern.
Diese Regionen stehen im Fokus der Warnung
Für den Zeitraum vom 5. bis 7. Oktober kündigt der Wetterdienst Gewitter, kräftige Windböen und örtlich starke Niederschläge an. Die Warnung nennt folgende Schwerpunkte:
Nordthailand: Am 5. und 6. Oktober werden weitere Unwetter erwartet.
Zentralthailand mit Bangkok und Umgebung: Auch hier drohen am Montag und Dienstag kräftige Regenfälle.
Ostthailand und der Süden: Beide Regionen stehen ebenfalls am 5. und 6. Oktober im Fokus.
Westliche Teile des Nordens und Zentralthailands: Dorthin soll sich der Schwerpunkt am 7. Oktober verlagern.
Der Wetterdienst warnt vor Sturzfluten, übertretenden Gewässern und Erdrutschen, besonders an Wasserläufen nahe Berghängen und in tiefer gelegenen Gebieten. Die Angaben beschreiben die erwartete Wetterlage; sie bedeuten nicht, dass sämtliche Orte in diesen Regionen bereits überflutet sind.
Millionen Menschen betroffen, Bangkok noch nicht vollständig entlastet
Nach Angaben des Katastrophenschutzes, über die AP am Montag berichtet, sind landesweit weiterhin mehr als 3,5 Millionen Menschen von den Überschwemmungen betroffen. Die Todesfälle wurden aus acht Provinzen gemeldet, darunter vier aus Bangkok.
Unwetter in Thailand fordern 31 Tote – diese Regionen sind betroffen | Südostschweiz
In der Hauptstadt hat sich die Lage inzwischen weitgehend verbessert. Einige tiefer gelegene Gebiete stehen jedoch weiterhin unter Wasser. Die Stadt lässt Wasser aus wichtigen Kanälen ab und setzt zusätzliche Pumpen in gefährdeten Gebieten ein.
Was Reisende jetzt beachten sollten
Das britische Aussenministerium weist in seinen aktuellen Reisehinweisen auf schwere Überschwemmungen unter anderem in Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani und Samut Prakan hin. Strassensperrungen und Beeinträchtigungen von Reisen bleiben möglich. Wer vor Ort unterwegs ist, sollte den Anweisungen der örtlichen Behörden folgen.
Auch auf dem Meer ist Vorsicht geboten: In Gewittern können die Wellen auf der Andamanensee und im Golf von Thailand mehr als zwei Meter erreichen. Der Wetterdienst fordert Schiffe auf, Gewittergebiete zu meiden. An Land sollen Menschen während der Unwetter offene Flächen, grosse Bäume und instabile Werbetafeln meiden.
Weitere Regenfälle bis Mitte Oktober möglich
Eine nachhaltige Entspannung ist noch nicht absehbar. Für den 9. bis 13. Oktober prognostiziert der Wetterdienst erneut örtlich starke bis sehr starke Regenfälle im Osten, in Zentralthailand einschliesslich Bangkok sowie im Süden.
Als Ursache der aktuellen Wetterlage nennt der Dienst ein Hochdruckgebiet aus China und den Südwestmonsun über der Andamanensee, Thailand und dem Golf von Thailand.