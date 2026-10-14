Griechenland erlebt erneut schwere Unwetter. Der staatliche Wetterdienst EMY warnt für Mittwoch, 14. Oktober, vor starken Regenfällen, Gewittern und örtlichem Hagel. Besonders angespannt ist die Lage auf Euböa, auch als Evia bekannt: Dort gilt wegen intensiver und anhaltender Niederschläge die meteorologische Warnstufe Rot.
Wetterkarte zeigt die Regengebiete über Griechenland
Bereits in der Nacht wurden Überschwemmungen gemeldet. Nach Angaben der griechischen Zeitung «To Vima» gab es unter anderem auf Skiathos, auf Euböa und in der Region Attika Probleme. Auf Skiathos wurden demnach zwei Autos weggespült; zudem kam es zu Stromausfällen und Schäden an Gebäuden.
Eine interaktive Wetterkarte zeigt die vorhergesagte Verteilung der Niederschläge über Griechenland und der Ägäis.
Die Karte stellt eine Wetterprognose dar. Sie zeigt keine bestätigten Überschwemmungsflächen. Für amtliche Warnungen und Anweisungen vor Ort sind der griechische Wetterdienst EMY und der Zivilschutz massgebend.
Diese Regionen stehen unter besonderer Alarmbereitschaft
Der griechische Zivilschutz hat für den Zeitraum vom 13. bis einschliesslich 14. Oktober den für folgende Gebiete aktiviert:
«Red Code»
Euböa: Die Insel nordöstlich von Athen.
Sporaden: Dazu gehören die Ferieninseln Skiathos, Skopelos und Alonnisos.
Attika: Die Region mit der Hauptstadt Athen.
Südliche Ägäis: Dazu zählen die Kykladen und der Dodekanes.
Kreta: Die gesamte Verwaltungsregion.
Samos und Ikaria: Die beiden Inselgebiete in der östlichen Ägäis.
Peloponnes: Die gleichnamige Verwaltungsregion im Süden des Festlands.
Der «Red Code» bedeutet, dass Einsatzkräfte und zuständige Behörden umfassend mobilisiert werden. Er ist von den meteorologischen Warnfarben zu unterscheiden: Nicht für sämtliche genannten Gebiete gilt gleichzeitig eine rote Regenwarnung.
Wo die Unwetter am Mittwoch besonders stark sind
Für Euböa erwartet EMY bis zum späten Mittwochnachmittag starke Niederschläge bei Warnstufe Rot.
Für die Sporaden und das östliche Thessalien rund um Magnesia gilt eine orange Warnung bis zum Nachmittag. Auch im Dodekanes, zu dem Rhodos und Kos gehören, werden bis zum Nachmittag kräftige Gewitter erwartet.
Auf Kreta, insbesondere in den Gebieten Chania und Rethymno, können die Unwetter bis spät in die Nacht anhalten. In der nördlichen und zentralen Ägäis warnt EMY zudem vor Nordostwind der Stärke acht bis neun, vorübergehend örtlich bis zehn Beaufort.
Heftiger Wind kann Fährverbindungen beeinträchtigen
Für Feriengäste ist auch die Lage auf See relevant. Der Wetterdienst meteo.gr weist für Mittwoch auf mögliche Probleme bei Fährverbindungen hin. Genannt werden unter anderem Verbindungen nach Kreta, in die nördliche Ägäis sowie zu den Inseln Andros, Syros, Tinos und Mykonos. Später am Tag betrifft der Hinweis auch die Verbindungen nach Paros, Naxos, Ios und Santorini.
Diese Hinweise sind keine Bestätigung, dass jede einzelne Fähre ausfällt. Reisende sollten vor der Fahrt zum Hafen bei ihrer Reederei oder der zuständigen Hafenbehörde prüfen, ob die gebuchte Verbindung tatsächlich durchgeführt wird.
Was Feriengäste jetzt beachten sollten
Der griechische Zivilschutz empfiehlt, überflutete Strassen und wasserführende Bäche weder mit dem Auto noch zu Fuss zu durchqueren. Während der Gewitter sollten Aktivitäten an Küsten und auf dem Meer vermieden werden.
Auch nach dem Ende des Regens kann die Gefahr durch abfliessendes Wasser fortbestehen. Wer bereits vor Ort ist, sollte die Anweisungen der örtlichen Behörden befolgen und Ausflüge an die aktuelle Wetterlage anpassen.