Panorama

Starkregen, Gewitter und heftiger Wind treffen Griechenland. Für Euböa gilt Warnstufe Rot. Auch auf Kreta und weiteren Ferieninseln müssen Reisende mit Problemen rechnen.

Griechenland erlebt erneut schwere Unwetter. Der staatliche Wetterdienst EMY warnt für Mittwoch, 14. Oktober, vor starken Regenfällen, Gewittern und örtlichem Hagel. Besonders angespannt ist die Lage auf Euböa, auch als Evia bekannt: Dort gilt wegen intensiver und anhaltender Niederschläge die meteorologische Warnstufe Rot.

Wetterkarte zeigt die Regengebiete über Griechenland

Bereits in der Nacht wurden Überschwemmungen gemeldet. Nach Angaben der griechischen Zeitung «To Vima» gab es unter anderem auf Skiathos, auf Euböa und in der Region Attika Probleme. Auf Skiathos wurden demnach zwei Autos weggespült; zudem kam es zu Stromausfällen und Schäden an Gebäuden.

Eine interaktive Wetterkarte zeigt die vorhergesagte Verteilung der Niederschläge über Griechenland und der Ägäis.

Wetterkarte für Griechenland öffnen

Die Karte stellt eine Wetterprognose dar. Sie zeigt keine bestätigten Überschwemmungsflächen. Für amtliche Warnungen und Anweisungen vor Ort sind der griechische Wetterdienst EMY und der Zivilschutz massgebend.

Diese Regionen stehen unter besonderer Alarmbereitschaft

Der griechische Zivilschutz hat für den Zeitraum vom 13. bis einschliesslich 14. Oktober den für folgende Gebiete aktiviert: