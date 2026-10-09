Panorama

Überflutete Strassen, beschädigte Häuser und Verletzte: Unwetter treffen mehrere Ferienregionen Italiens. Auch für Samstag gibt es Warnungen – unter anderem für Sizilien und die Amalfiküste.

Wer derzeit Ferien in Süditalien macht, muss mit weiteren heftigen Gewittern rechnen. Am Freitag, 9. Oktober, haben Unwetter auf Sizilien sowie in Kampanien und Apulien Schäden angerichtet. Für Samstag warnt der italienische Zivilschutz erneut vor Starkregen, kräftigen Windböen und örtlichem Hagel. Besonders dramatisch sind die Bilder aus Westsizilien: Bei Marsala entstanden über dem Meer zwei Wirbel. Das Unwetter beschädigte Gebäude und Autos, mehrere Menschen wurden verletzt.

Auf Sizilien werden Autos umgeworfen und eine Schule beschädigt

Der Raum Marsala in der Provinz Trapani gehört zu den betroffenen Gebieten. Auch aus den benachbarten Orten Petrosino und Mazara del Vallo werden Schäden gemeldet.

Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters wurden Fahrzeuge umgeworfen und Gebäude beschädigt. In Marsala traf das Unwetter auch eine Schule. ANSA berichtet von mehreren Verletzten, darunter Kindern.

Auch Ischia, Neapel und Brindisi sind betroffen

In Kampanien haben starke Regenfälle Strassen und Stadtviertel überflutet. Betroffen sind unter anderem Neapel und die Umgebung der Stadt.

Auf der Ferieninsel Ischia rückte die Feuerwehr wegen Überschwemmungen und Erdrutschen aus. Schlamm und Geröll gelangten auf Strassen. Zeitweise fielen zudem Internet und Telefonverbindungen aus.

Auch Brindisi in Apulien meldet Überschwemmungen. Die Feuerwehr musste überflutete Bereiche sichern und Wasser abpumpen. Ein Fussgängeruntergang am Bahnhof wurde ebenfalls von den Wassermassen erfasst.