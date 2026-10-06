Panorama

Gewitter und kräftige Böen beschäftigen den Mittelmeerraum. Im Verlauf der Woche könnte auch Kroatien betroffen sein. Was die Prognosen zeigen – und was für Reisende noch offen ist.

Wer diese Woche Ferien am Mittelmeer macht, sollte die Wetterentwicklung verfolgen. Der Deutsche Wetterdienst erwartet eine Ausweitung der Gewitteraktivität: Am Dienstag, 6. Oktober, erfasst sie das westliche Mittelmeer, am Mittwoch auch das zentrale Mittelmeer. Für Teile der italienischen Seegebiete prognostiziert er am Dienstag zudem starke bis stürmische Winde.

Unwetter ziehen Richtung Italien

Météo-France beschreibt in seinem Seewetterbericht vom 6. Oktober ein Gewittertief zwischen den Balearen und Sardinien. Es bewegt sich ostwärts und soll am Dienstagabend das westliche Tyrrhenische Meer erreichen.

Für die Balearen sowie mehrere Seegebiete zwischen Südfrankreich und Italien nennt der Wetterdienst kräftige Böen in Gewitterschauern. Dazu kommt stellenweise stark eingeschränkte Sicht. Die Vorhersage gilt bis Mittwoch, 7. Oktober, um 14 Uhr Schweizer Zeit.

Wann könnte Kroatien betroffen sein?

Für Südosteuropa richtet sich der Blick vor allem auf die Adria. Laut «Blick» könnten die Unwetter am Donnerstag, 8. Oktober, Kroatien erreichen. Der Bericht vom Montag stützt sich auf Wettermodelle und nennt heftige Regenschauer sowie Hagel als mögliche Begleiterscheinungen.

Der konkrete Donnerstag-Ausblick ist damit eine Prognose. Eine entsprechende offizielle Unwetterwarnung für Kroatien liess sich bei der Recherche bislang nicht bestätigen. Welche Küstenabschnitte betroffen sein könnten und wie stark die Niederschläge ausfallen, bleibt offen.