Panorama

In mehreren Regionen Griechenlands gelten am Freitag Unwetterwarnungen vor Starkregen, Gewittern und starkem Wind. Auf Kreta erreicht die Warnlage mit Rot die höchste Stufe.

In Griechenland bleibt die Unwetterlage am Freitag angespannt. Meteoalarm führt für Kreta rote Warnungen vor Regen und Gewittern. Gleichzeitig sind Teile des Festlands sowie zahlreiche Inseln in der Ägäis von weiteren Warnungen betroffen. Wo drohen jetzt welche Gefahren?

Auf Kreta gilt die höchste Warnstufe

Für Kreta gilt am Freitagnachmittag und -abend Warnstufe Rot wegen Regen und Gewittern. Meteoalarm warnt bei der roten Regenwarnung vor lokal mehr als 60 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden. Damit verbunden ist eine erhebliche Überschwemmungsgefahr. Zusätzlich gilt auf der Insel eine gelbe Windwarnung.

Die Insel wurde bereits von heftigen Regenfällen getroffen. In Anogia bei Rethymno wurden 361 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. An den Küsten wurden Autos ins Meer gespült, zudem wurden Strassen und Brücken beschädigt. Im gebirgigen Hinterland kam ein Hirte ums Leben, nachdem er von Wassermassen erfasst worden war.

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