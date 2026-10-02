In Griechenland bleibt die Unwetterlage am Freitag angespannt. Meteoalarm führt für Kreta rote Warnungen vor Regen und Gewittern. Gleichzeitig sind Teile des Festlands sowie zahlreiche Inseln in der Ägäis von weiteren Warnungen betroffen. Wo drohen jetzt welche Gefahren?
Auf Kreta gilt die höchste Warnstufe
Für Kreta gilt am Freitagnachmittag und -abend Warnstufe Rot wegen Regen und Gewittern. Meteoalarm warnt bei der roten Regenwarnung vor lokal mehr als 60 Litern Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von zwölf Stunden. Damit verbunden ist eine erhebliche Überschwemmungsgefahr. Zusätzlich gilt auf der Insel eine gelbe Windwarnung.
Die Insel wurde bereits von heftigen Regenfällen getroffen. In Anogia bei Rethymno wurden 361 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. An den Küsten wurden Autos ins Meer gespült, zudem wurden Strassen und Brücken beschädigt. Im gebirgigen Hinterland kam ein Hirte ums Leben, nachdem er von Wassermassen erfasst worden war.
Schwere Unwetter in Griechenland: Höchste Warnstufe – Karte zeigt betroffene Gebiete | Südostschweiz
Aktuelle Unwetterwarnungen für Griechenland im Überblick
Auch andere Teile Griechenlands sind von der Unwetterlage betroffen. Die folgende Übersicht zeigt die für Freitag veröffentlichten Meteoalarm-Warnungen (Stand: 2. Oktober 2026, 10.05 UTC). Die angegebenen Gültigkeitszeiten sind in griechischer Ortszeit dargestellt.
Kreta – Regen – Rot – 14.59–23.59 Uhr
Kreta – Gewitter – Rot – 15.00–23.59 Uhr
Kreta – Wind – Gelb – 00.00–23.59 Uhr
Ost-Sterea und Euböa – Gewitter – Orange – 10.00–22.00 Uhr
Ost-Sterea und Euböa – Regen – Orange – 10.00–21.00 Uhr
Ost-Sterea und Euböa – Regen – Gelb – 21.00–23.59 Uhr
Ost-Sterea und Euböa – Wind – Orange – 16.00–23.59 Uhr
Bei Meteoalarm steht Gelb für potenziell gefährliches Wetter, während bei Orange mit ungewöhnlichen Wetterereignissen sowie möglichen Schäden und Verletzten gerechnet werden muss. Rot ist die höchste Warnstufe: Es werden aussergewöhnlich heftige Wetterereignisse erwartet, die grossflächig schwere Schäden verursachen und eine Gefahr für Leib und Leben darstellen können.
Karte: Wo Regen und Gewitter erwartet werden
Die Karte stellt die Wettervorhersage auf Grundlage des europäischen Wettermodells ECMWF dar. Zur Nutzung der Karte zoomt man zunächst auf den gewünschten Standort. Anschliessend kann man die Animation für die nächsten Tage über das «Play»-Symbol unten links starten. Die Legende unterhalb der Karte zeigt die vom Modell prognostizierten Niederschlagsmengen. Zusätzliche Wetterinformationen, etwa zu Wind und Temperatur, können oben rechts über das Menü eingeblendet werden.
Unwetterlage hält am Wochenende an
Auch am Samstag bleibt die Wetterlage angespannt. Meteoalarm führt bereits weitere Windwarnungen für Teile Griechenlands, darunter die Kykladen, Ost-Sterea und Euböa, den Ost-Peloponnes sowie die nordostägäischen Inseln.
Der griechische Wetterdienst EMY erwartet zudem, dass starke Regenfälle und Gewitter im südlichen Ägäischen Meer zeitweise bis Sonntagmittag anhalten. Besonders Kreta bleibt betroffen. Sehr starke nordöstliche Winde mit einer Stärke von 8 bis 9 Beaufort werden in der Ägäis bis Samstagnachmittag erwartet.