Panorama

Ein Swiss-Flug nach Zürich musste Anfang der Woche seine geplante Route kurzfristig verlassen. Die Besatzung setzte ein Notsignal ab und steuerte einen anderen Flughafen an.

Ein Airbus A320 der Swiss musste am Dienstagmorgen, 13. Oktober 2026, seinen Flug von Stockholm nach Zürich unterbrechen. Grund dafür war ein medizinischer Notfall an Bord. Die Maschine mit 156 Passagieren landete ausserplanmässig am Flughafen Hamburg.

Swiss: Crew setzte Notsignal ab

Während des Fluges benötigte ein Passagier medizinische Hilfe. Die Besatzung setzte daraufhin ein Notsignal ab, um möglichst rasch landen zu können. Das bestätigte die Fluggesellschaft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Gegen 8 Uhr landete die Maschine am Flughafen Hamburg-Fuhlsbüttel. Der betroffene Fluggast wurde dort in ärztliche Obhut übergeben. Wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) berichtete, bestätigten sowohl Swiss als auch der Hamburger Flughafen den Vorfall. Nähere Angaben zum Gesundheitszustand des Passagiers lagen zunächst nicht vor.

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