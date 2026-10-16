Panorama

Am Flughafen Zürich sind am Freitagmorgen mehrere Swiss-Flüge ausgefallen. Was steckte dahinter?

Am Freitagmorgen (16. Oktober) wurden am Flughafen Zürich drei Swiss-Flüge nach Italien annulliert. Zeitgleich wurden Probleme im Datenübertragungsnetz der italienischen Flugsicherung Enav bekannt. Die Behörde hat deshalb die Kapazitäten im italienischen Luftraum reduziert.

Swiss: Diese Flüge nach Italien wurden am Flughafen Zürich gestrichen

Laut der Abflugtafel des Flughafens Zürich fielen zwischen 7 und 9 Uhr drei Verbindungen aus: LX 1668 nach Bologna (8.35 Uhr), LX 1678 nach Florenz (8.50 Uhr) und LX 1612 nach Mailand (8.55 Uhr). Andere Flüge nach Italien konnten starten.

Italienische Flugsicherung schliesst Sabotage zunächst aus

Enav führte am Freitag ab 6 Uhr Massnahmen zur Verkehrsregulierung ein, um die Sicherheit des Flugbetriebs zu gewährleisten. Die Einschränkungen betreffen sowohl Starts und Landungen als auch Flugzeuge, die Italien lediglich überfliegen.

Was die Probleme im Datennetz ausgelöst hat, ist noch unklar. Einen Hackerangriff oder Sabotage schliesst die Behörde aus. Enav arbeitet daran, den regulären Betrieb wiederherzustellen. Wann sämtliche Einschränkungen aufgehoben werden, ist noch offen.