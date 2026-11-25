Wie kommt die Winterausrüstung sicher ins Skigebiet? Der TCS hat sechs Transportsysteme untersucht. Ein Befund betrifft den magnetischen Skiträger Menabo Aconcagua: Laut der am 24. November veröffentlichten Mitteilung löste er sich beim Crashtest vom Fahrzeugdach. Auch im Wiederholungsversuch hielt die Befestigung nicht.

Der Befund betrifft das getestete Modell

Das Ergebnis lässt sich nicht pauschal auf alle magnetischen Skiträger übertragen. Trotz der beschriebenen Sicherheitsschwäche vergab der TCS für das getestete System insgesamt das Prädikat «empfehlenswert». Die Mitteilung meldet keinen Rückruf.

Worauf ihr vor der Abfahrt achten solltet

Der TCS bevorzugt mechanisch befestigte Systeme auf Dachträgern oder Anhängerkupplungen. Entscheidend sind die Fahrzeugkompatibilität und die zulässigen Lasten. Auch innerhalb einer Transportbox muss die Ausrüstung gesichert werden, etwa mit Befestigungsgurten.

Die vollständigen Bewertungen und weitere Empfehlungen findet ihr im Originaltest des TCS.

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