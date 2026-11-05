Gute Winterreifen müssen nicht nur auf Schnee und Eis überzeugen. Auch auf trockener und nasser Strasse zählt ihre Leistung. Wie gross die Unterschiede sein können, zeigt der Winterreifentest 2026 des Touring Club Schweiz (TCS). Untersucht wurden je 16 Modelle der Dimensionen 185/65 R15 88T und 225/50 R17 98V. Neun der insgesamt 32 Reifen bewertet der TCS als «nicht empfehlenswert».

Test: Diese neun Winterreifen sind laut TCS nicht empfehlenswert

In der kleineren Dimension 185/65 R15 88T erhalten drei Reifen nur einen Stern: Sunny Winter-Max NW611, Atlas PolarBear HP und Rockblade Rock 868S.

Noch deutlicher fällt das Resultat bei der Dimension 225/50 R17 98V aus. Hier bewertet der TCS sechs Modelle als «nicht empfehlenswert»: Falken Eurowinter HS02 Pro, Toyo Tires Observe EWS1, Tracmax Ice-Plus S210, Aptany RW211, Royal Black RoyalWinter UHP und Sunwide Snowide.

Die Ursachen liegen nicht immer an derselben Stelle. Der Falken erreicht bei der Fahrsicherheit 14 Prozent und zeigt vor allem auf einer winterlichen Fahrbahn Schwächen während er auf trockenen und nassen Fahrbahnen im unteren Mittelfeld landet. Beim Toyo sinkt die Sicherheitsnote auf 4 Prozent. Tracmax und Aptany kommen auf nasser Fahrbahn jeweils auf lediglich 2 Prozent, Royal Black und Sunwide auf 0 Prozent. Wichtig zu beachten: Die Prozentangaben sind TCS-Bewertungen der jeweiligen Testkriterien und keine absoluten Leistungswerte.