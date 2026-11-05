Gute Winterreifen müssen nicht nur auf Schnee und Eis überzeugen. Auch auf trockener und nasser Strasse zählt ihre Leistung. Wie gross die Unterschiede sein können, zeigt der Winterreifentest 2026 des Touring Club Schweiz (TCS). Untersucht wurden je 16 Modelle der Dimensionen 185/65 R15 88T und 225/50 R17 98V. Neun der insgesamt 32 Reifen bewertet der TCS als «nicht empfehlenswert».
Test: Diese neun Winterreifen sind laut TCS nicht empfehlenswert
In der kleineren Dimension 185/65 R15 88T erhalten drei Reifen nur einen Stern: Sunny Winter-Max NW611, Atlas PolarBear HP und Rockblade Rock 868S.
Noch deutlicher fällt das Resultat bei der Dimension 225/50 R17 98V aus. Hier bewertet der TCS sechs Modelle als «nicht empfehlenswert»: Falken Eurowinter HS02 Pro, Toyo Tires Observe EWS1, Tracmax Ice-Plus S210, Aptany RW211, Royal Black RoyalWinter UHP und Sunwide Snowide.
Die Ursachen liegen nicht immer an derselben Stelle. Der Falken erreicht bei der Fahrsicherheit 14 Prozent und zeigt vor allem auf einer winterlichen Fahrbahn Schwächen während er auf trockenen und nassen Fahrbahnen im unteren Mittelfeld landet. Beim Toyo sinkt die Sicherheitsnote auf 4 Prozent. Tracmax und Aptany kommen auf nasser Fahrbahn jeweils auf lediglich 2 Prozent, Royal Black und Sunwide auf 0 Prozent. Wichtig zu beachten: Die Prozentangaben sind TCS-Bewertungen der jeweiligen Testkriterien und keine absoluten Leistungswerte.
Gute Leistung auf Schnee allein reicht nicht
Einige Ergebnisse können zunächst widersprüchlich wirken. Der Rockblade Rock 868S erzielt auf winterlicher Fahrbahn 80 Prozent, bei Nässe dagegen 0 Prozent. Ähnlich sieht es beim Sunwide Snowide aus: Auf Schnee und Eis erreicht er mit 84 Prozent sogar den höchsten Wert seiner Testdimension, auf nasser Strasse sind es 0 Prozent.
Der Grund für die dennoch schlechten Gesamtergebnisse der Winterreifen liegt im Testverfahren. Gravierende Schwächen lassen sich dabei nicht einfach mit guten Werten in anderen Disziplinen ausgleichen. Dafür sieht das Bewertungssystem sogenannte Durchschlageffekte vor. Unterschreitet ein Reifen bestimmte Mindestanforderungen, kann dies die Schlussbewertung entsprechend nach unten ziehen.
In dem Test fliesst die Fahrsicherheit mit 70 Prozent in die Bewertung ein, die Umweltbilanz mit 30 Prozent. Neben trockener, nasser und winterlicher Fahrbahn berücksichtigt der TCS unter anderem Verschleiss, Reifenabrieb, Effizienz, Geräusch und Nachhaltigkeit.
Mehr als die Hälfte erreicht mindestens drei Sterne
Auf der anderen Seite schneiden 17 der 32 getesteten Modelle mit mindestens drei Sternen ab. Sechs davon sind «sehr empfehlenswert», elf «empfehlenswert». Weitere sechs Reifen landen in der Kategorie «bedingt empfehlenswert».
Hinter den Bezeichnungen stehen unterschiedliche Anforderungen. «Sehr empfehlenswert» bedeutet, dass ein Reifen die entscheidenden Kriterien bei Fahrsicherheit und Umweltbilanz erfüllt. Modelle mit leichten Schwächen können noch «empfehlenswert» sein. Deutliche Defizite führen zur Einstufung «bedingt empfehlenswert», bei insgesamt grossen Schwächen lautet das Urteil «nicht empfehlenswert».
Für den Kauf rät der TCS dazu, zunächst zwei bis drei «sehr empfehlenswerte» oder «empfehlenswerte» Reifen in der benötigten Dimension auszuwählen. Anschliessend sollten die Preise inklusive Montage verglichen werden.