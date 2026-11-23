Raketen am Nachthimmel, knallende Böller auf der Strasse: Für manche gehört das zu Silvester, für andere bedeutet es vor allem Lärm und Stress. Am Sonntag, 29. November 2026, entscheidet die Schweiz über die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Sie verlangt ein Verbot des Verkaufs und der Verwendung von Feuerwerkskörpern, die Lärm erzeugen. Ein vollständiges Verbot sämtlicher Feuerwerke ist damit nicht vorgesehen. Welche Produkte künftig noch erlaubt wären, ist allerdings noch nicht abschliessend definiert.

Was dürften Private bei einem Ja noch anzünden?

Nach Vorstellung des Initiativkomitees sollen lärmarme Feuerwerkskörper wie herkömmliche Vulkane und bengalische Feuer erlaubt bleiben. Laute Feuerwerkskörper dürften Privatpersonen dagegen grundsätzlich nicht mehr abbrennen – auch nicht an Silvester oder am 1. August.

Eine verbindliche Liste erlaubter und verbotener Produkte enthält die Initiative nicht. Bei einer Annahme müssten Parlament und Bundesrat festlegen, welche Feuerwerkskörper als lärmarm gelten.

Ausnahmen wären für Anlässe von überregionaler Bedeutung möglich. Dafür könnten die Kantone auf Gesuch hin Bewilligungen erteilen. Das wäre jedoch keine allgemeine Erlaubnis für Private, an solchen Festtagen ebenfalls lautes Feuerwerk zu zünden.

Wäre Feuerwerk schon an diesem Silvester verboten?