Raketen am Nachthimmel, knallende Böller auf der Strasse: Für manche gehört das zu Silvester, für andere bedeutet es vor allem Lärm und Stress. Am Sonntag, 29. November 2026, entscheidet die Schweiz über die Volksinitiative «Für eine Einschränkung von Feuerwerk». Sie verlangt ein Verbot des Verkaufs und der Verwendung von Feuerwerkskörpern, die Lärm erzeugen. Ein vollständiges Verbot sämtlicher Feuerwerke ist damit nicht vorgesehen. Welche Produkte künftig noch erlaubt wären, ist allerdings noch nicht abschliessend definiert.
Was dürften Private bei einem Ja noch anzünden?
Nach Vorstellung des Initiativkomitees sollen lärmarme Feuerwerkskörper wie herkömmliche Vulkane und bengalische Feuer erlaubt bleiben. Laute Feuerwerkskörper dürften Privatpersonen dagegen grundsätzlich nicht mehr abbrennen – auch nicht an Silvester oder am 1. August.
Eine verbindliche Liste erlaubter und verbotener Produkte enthält die Initiative nicht. Bei einer Annahme müssten Parlament und Bundesrat festlegen, welche Feuerwerkskörper als lärmarm gelten.
Ausnahmen wären für Anlässe von überregionaler Bedeutung möglich. Dafür könnten die Kantone auf Gesuch hin Bewilligungen erteilen. Das wäre jedoch keine allgemeine Erlaubnis für Private, an solchen Festtagen ebenfalls lautes Feuerwerk zu zünden.
Wäre Feuerwerk schon an diesem Silvester verboten?
Ein Ja am Abstimmungssonntag würde nicht automatisch ein schweizweit geltendes Knallverbot für Silvester 2026 bedeuten.
Zunächst müssten die Einzelheiten geregelt werden. Laut dem Eidgenössischen Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation hätten Parlament und Bundesrat nach einer Annahme zwei Jahre Zeit, um das Verbot im Detail umzusetzen. Dazu gehört insbesondere die Abgrenzung zwischen erlaubtem und verbotenem Feuerwerk.
Unabhängig vom Abstimmungsausgang können bereits heute kantonale und kommunale Einschränkungen gelten. Für die Silvesterplanung sind deshalb auch die Vorschriften am jeweiligen Ort entscheidend.
Weshalb Befürworter und Gegner unterschiedlich urteilen
Das Initiativkomitee will Menschen, Tiere und Umwelt stärker schützen. Es verweist unter anderem auf Lärm, Schadstoffe, Abfall sowie die Gefahr von Unfällen und Bränden. Nationale Regeln sollen die Belastung durch lautes Feuerwerk begrenzen.
Bundesrat und Parlament empfehlen ein Nein. Aus ihrer Sicht geht das Verbot zu weit. Sie verweisen auf bestehende Vorschriften und darauf, dass Kantone und Gemeinden Feuerwerk bereits einschränken können. Zudem gehöre es für viele Menschen zur Tradition an Silvester und am Nationalfeiertag.