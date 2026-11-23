Kurz vor der ersten Auszahlung der 13. AHV-Rente steht die nächste Entscheidung an: Am 29. November stimmt die Schweiz über eine höhere Mehrwertsteuer zugunsten der AHV ab. Wer im Dezember mit dem zusätzlichen Geld rechnet, muss wegen dieser Abstimmung aber nicht um die Zahlung bangen. Der Anspruch auf die 13. AHV-Rente und die jetzt vorgeschlagene Finanzierung sind zwei getrennte Entscheidungen. Die zusätzliche Rente hat das Stimmvolk bereits im März 2024 angenommen.

Die 13. AHV-Rente wird auch bei einem Nein ausbezahlt

Ein Nein am Sonntag würde die beschlossene Zusatzrente nicht aufheben. Die erste Auszahlung erfolgt im Dezember 2026 an rund 2,6 Millionen Altersrentnerinnen und Altersrentner.

Über die Einführung wird somit nicht nochmals abgestimmt. Auf dem Stimmzettel steht eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, mit der ein Teil der zusätzlichen Ausgaben finanziert werden soll.

Ein wichtiger Unterschied: Selbst bei einem Ja kämen die zusätzlichen Steuereinnahmen frühestens ab Anfang 2028. Die ersten beiden jährlichen Auszahlungen der 13. Rente erfolgen also ohnehin ohne diese Zusatzfinanzierung.

Ein Nein würde die Finanzierungslücke offen lassen

Ohne Folgen wäre eine Ablehnung trotzdem nicht. Die vorgeschlagenen zusätzlichen Einnahmen blieben aus, während die Ausgaben für die 13. Rente anfallen. Laut Bundesamt für Sozialversicherungen kostet sie 2026 über vier Milliarden Franken.