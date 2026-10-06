Panorama

Ab 13. Dezember steigen die ÖV-Preise und mehrere Direktverbindungen entfallen. Für Chur und Glarus sind auch Verbesserungen vorgesehen. Was Reisende rechtzeitig wissen müssen.

Wer regelmässig mit dem Zug unterwegs ist, sollte seine Verbindung vor dem Dezember nochmals prüfen. Am Sonntag, 13. Dezember 2026, beginnt das Fahrplanjahr 2027. Gleichzeitig werden die nationalen ÖV-Tarife erhöht. Das betrifft sowohl Gelegenheitsreisende als auch Pendlerinnen und Pendler mit einem Abonnement.

Wie viel teurer werden GA und Halbtax?

Die Preise im Nationalen Direkten Verkehr (GA und Halbtax) steigen durchschnittlich um 3,6 Prozent. Ursprünglich hatte die Branche 3,9 Prozent angekündigt. Nach Gesprächen mit dem Preisüberwacher wurde insbesondere die geplante Erhöhung beim Generalabonnement abgeschwächt.

Das GA für Erwachsene kostet bei Jahreszahlung in der zweiten Klasse künftig 4095 Franken, bisher sind es 3995 Franken. Das entspricht 100 Franken mehr pro Jahr. In der ersten Klasse steigt der Preis von 6520 auf 6770 Franken – ein Plus von 250 Franken.