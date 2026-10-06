Wer regelmässig mit dem Zug unterwegs ist, sollte seine Verbindung vor dem Dezember nochmals prüfen. Am Sonntag, 13. Dezember 2026, beginnt das Fahrplanjahr 2027. Gleichzeitig werden die nationalen ÖV-Tarife erhöht. Das betrifft sowohl Gelegenheitsreisende als auch Pendlerinnen und Pendler mit einem Abonnement.
Das GA für Erwachsene kostet bei Jahreszahlung in der zweiten Klasse künftig 4095 Franken, bisher sind es 3995 Franken. Das entspricht 100 Franken mehr pro Jahr. In der ersten Klasse steigt der Preis von 6520 auf 6770 Franken – ein Plus von 250 Franken.
Abonnement
Bisher
Ab Fahrplanwechsel
Unterschied
GA Erwachsene, 2. Klasse, Jahreszahlung
3995 Franken
4095 Franken
+ 100 Franken
GA Erwachsene, 1. Klasse, Jahreszahlung
6520 Franken
6770 Franken
+ 250 Franken
Preisliche Änderungen nach Umstellung
Auch das Halbtax für Erwachsene wird um fünf Franken teurer. Der Bonus der Guthabenpakete beim Halbtax PLUS bleibt unverändert. Die durchschnittliche Erhöhung bedeutet allerdings nicht, dass jedes Billett um genau 3,6 Prozent aufschlägt: Die Anpassungen unterscheiden sich je nach Angebot. Regionale Tarifverbünde entscheiden zudem eigenständig über ihre Preise.
Im ZVV verschwinden Rabatte auf Mehrfahrtenkarten
Für Fahrgäste im Zürcher Verkehrsverbund ist eine eigene Tarifanpassung beschlossen. Die Preise steigen ab 13. Dezember durchschnittlich um 2,7 Prozent.
Einzeltickets und Abonnemente werden im Durchschnitt um 2,1 Prozent teurer. Zusätzlich entfallen die bisherigen Rabatte auf Mehrfahrtenkarten vollständig. Lokalnetz- und Kurzstreckentickets werden dagegen nicht erhöht. Wer regelmässig mit Mehrfahrtenkarten fährt, sollte deshalb die künftigen Kosten mit einem passenden Abonnement vergleichen.
Wo künftig ein zusätzlicher Umstieg nötig ist
Beim IR75 zwischen Luzern und Konstanz sieht der SBB-Fahrplanentwurf unter der Woche häufiger einen Umstieg in Zürich HB vor. Zwei Verbindungen je Richtung sollen weiterhin direkt verkehren. Am Wochenende bleibt die durchgehende Verbindung bestehen.
Auch bei Italienreisen sind Änderungen geplant:
Basel–Luzern–Mailand: Der bisherige Direktzug soll bereits in Lugano enden. In der Gegenrichtung bleibt Mailand–Basel via Luzern direkt.
Zürich–Florenz: Der tägliche Zug soll künftig in Bologna enden und im Sommer nach Rimini weiterfahren.
Zürich–Livorno: Die saisonale Verlängerung am Wochenende ist nicht mehr vorgesehen.
Das bedeutet zusätzliche Umstiege für bestimmte Reisen. Zugleich plant die SBB eine zweite tägliche Direktverbindung je Richtung zwischen Zürich und Venedig.
Was sich für Chur und das Glarnerland verändert
Für Chur ist ein neues Nachtangebot als Pilotbetrieb vorgesehen: In den Nächten auf Samstag und Sonntag soll ein IRN3 Zürich HB um 1.20 Uhr verlassen und Chur um 2.48 Uhr erreichen. In der Gegenrichtung ist die Abfahrt um 2.55 Uhr geplant, mit Anschluss in Zürich HB zum Flughafen. Die Verbindung gehört bislang zum angekündigten Fahrplanentwurf.
Bereits bestätigt ist die Rückkehr des S25-Halts in Nieder- und Oberurnen. Ab dem Fahrplanwechsel erhält der Bahnhof wieder einen halbstündlichen S-Bahnanschluss in beide Richtungen. Ein zusätzliches Postauto zwischen Mühlehorn und Filzbach soll die Anschlüsse auf der Kerenzerberglinie sichern.
Eine andere Änderung ist schon erfolgt: Der Markttest mit Direktzügen vom Zürcher Oberland nach Chur wurde nach Ende September 2026 eingestellt. Die SBB begründet dies mit geringeren Fahrgastzahlen als erwartet. Als Alternative nennt sie den perrongleichen Umstieg von der S5 auf den IR35 in Pfäffikon SZ. Dieser Wegfall gehört somit nicht erst zum Dezember-Fahrplanwechsel.
Servicebox: So prüfen Sie Ihre Pendelstrecke
Vier Dinge vor dem Fahrplanwechsel:
Datum richtig wählen: Suchen Sie Ihre übliche Verbindung im SBB-Fahrplan für Montag, 14. Dezember 2026 – den ersten regulären Arbeitstag nach dem Wechsel.
Hin- und Rückweg vergleichen: Prüfen Sie Abfahrtszeit, Ankunft, Umstiege und den letzten Anschluss am Abend.
Provisorische Angaben beachten: Der Hinweis «PF Provisorischer Fahrplan» bedeutet, dass Sie die Verbindung vor der Reise erneut kontrollieren sollten.
Abo separat prüfen: Die nationale Durchschnittserhöhung lässt sich nicht pauschal auf jedes Strecken- oder Verbundabo übertragen. Prüfen Sie den Preis Ihres konkreten Produkts beim Anbieter.
Die SBB aktualisiert die Fahrplandaten laufend. Auch nach dem Fahrplanwechsel können Baustellen weitere Änderungen verursachen. Für provisorisch gekennzeichnete Verbindungen empfiehlt sie ausdrücklich eine erneute Prüfung kurz vor der Fahrt.