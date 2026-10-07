Die Höchstbeträge für die Säule 3a steigen auf den 1. Januar 2027. Wer einer Pensionskasse angeschlossen ist, darf künftig bis zu 7373 Franken pro Jahr einzahlen. Heute liegt die Grenze bei 7258 Franken. Das sind 115 Franken mehr. Für Erwerbstätige ohne Pensionskasse steigt der maximale Betrag von 36'288 auf 36'864 Franken.
Wie viel darf ich 2027 in die Säule 3a einzahlen?
Entscheidend dabei ist, ob jemand einer Vorsorgeeinrichtung der zweiten Säule angehört. Bei Personen ohne Pensionskasse hängt der erlaubte Beitrag auch zusätzlich vom Erwerbseinkommen ab.
Situation
Höchstbetrag 2026
Höchstbetrag 2027
Veränderung
Mit Pensionskasse
7258 Franken
7373 Franken
+ 115 Franken
Ohne Pensionskasse
20% des Erwerbseinkommens, maximal 36`288 Franken
20% des Erwerbseinkommens, maximal 36`864 Franken
Höchstgrenze + 576 Franken
Änderung Höchstbetrag von 2026 zu 2027
Die Beträge sind zugleich die Grenzen für die ordentlichen Einzahlungen und die entsprechenden Steuerabzüge. Aufrunden ist laut Steuerverwaltung nicht erlaubt.
Ein Beispiel: Bei einem massgebenden Erwerbseinkommen von 80'000 Franken darf eine Person ohne Pensionskasse höchstens 16'000 Franken einzahlen. Die höhere absolute Grenze bedeutet deshalb nicht, dass alle automatisch 36'864 Franken ausschöpfen können.
Für Einzahlungen 2026 gilt weiterhin die bisherige Grenze
Wer seine Säule 3a noch vor dem Jahreswechsel auffüllen möchte, muss mit den bisherigen Beträgen rechnen. Für Personen mit Pensionskasse bleibt der ordentliche Höchstbetrag 2026 bei 7258 Franken.
Damit die Einzahlung für das Steuerjahr 2026 berücksichtigt wird, muss sie spätestens am 31. Dezember 2026 auf dem 3a-Konto verbucht sein. Ein Zahlungsauftrag am letzten Tag des Jahres reicht dafür unter Umständen nicht aus. Es lohnt sich, die Bearbeitungsfristen des eigenen Anbieters zu prüfen und die Überweisung frühzeitig auszulösen.
Wie viel Steuern spare ich dadurch?
Einzahlungen in die Säule 3a lassen sich innerhalb der geltenden Grenzen vom steuerbaren Einkommen abziehen. Wie stark dadurch die Steuerrechnung sinkt, hängt unter anderem von Einkommen, Wohnort und persönlichen Verhältnissen ab.
Die zusätzlichen 115 Franken Einzahlungsspielraum sind deshalb keine Steuerersparnis von 115 Franken.
Eine vereinfachte Beispielrechnung: Beträgt der für den zusätzlichen Abzug massgebende Grenzsteuersatz insgesamt 20 Prozent, senken 115 Franken mehr Einzahlung die Einkommenssteuern um ungefähr 23 Franken. Der übrige Betrag fliesst in die eigene Vorsorge.
Wer kann in die Säule 3a einzahlen?
Grundsätzlich steht die Säule 3a Personen mit einem AHV-pflichtigen Erwerbseinkommen offen. Auch Menschen, die Taggelder der Schweizer Arbeitslosenversicherung beziehen, können Beiträge leisten.
Das Geld ist für die Vorsorge gebunden und lässt sich nicht jederzeit beziehen. Vorzeitige Auszahlungen sind nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, etwa für selbst genutztes Wohneigentum oder beim endgültigen Verlassen der Schweiz. Bei der Auszahlung fallen Steuern an.
Lassen sich verpasste Einzahlungen nachholen?
Seit 2026 sind erstmals nachträgliche Einzahlungen für Beitragslücken ab 2025 möglich. Wer ältere Lücken aus 2024 oder früher hat, kann diese über die neue Regelung nicht schliessen.
Für einen solchen Einkauf gelten Voraussetzungen: Im betreffenden Lückenjahr und im Einkaufsjahr muss ein entsprechendes AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen in der Schweiz vorhanden sein. Zudem muss der zulässige ordentliche Jahresbeitrag im Einkaufsjahr vollständig bezahlt sein. Der zusätzliche Einkauf ist pro Jahr auf den sogenannten kleinen Beitrag begrenzt – 2026 sind das maximal 7258 Franken.
Säule 3a – das ist jetzt zu prüfen
Einzahlung 2026: Mit Pensionskasse gilt weiterhin die ordentliche Grenze von 7258 Franken. Frist: Der Betrag muss bis 31. Dezember auf dem 3a-Konto verbucht sein. Planung 2027: Wer den Höchstbetrag ausschöpfen möchte, kann seine Einzahlungen auf insgesamt 7373 Franken anpassen. Steuererklärung: Die Beitragsbescheinigung des Anbieters aufbewahren. Nachzahlungen: Beitragslücken separat mit dem 3a-Anbieter abklären.