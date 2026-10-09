Einmal gegen Roger Federer spielen: Für Izyan Ahmad war das ein grosser Traum. Der junge Amerikaner, genannt Zizou, nutzte deshalb eine ungewöhnliche Gelegenheit. Bei einer Pressekonferenz an den US Open 2017 stellte er seinem Idol eine Frage, die weit über das nächste Match hinausging. Federer sollte doch bitte noch acht oder neun Jahre weiterspielen, damit er später als Profi gegen ihn antreten könne. Federer antwortete lächelnd: «Pinky promise.»
Roger Federer wartete fünf Jahre auf die Überraschung
Aus dem kurzen Austausch wurde Jahre später eine Begegnung auf dem Tennisplatz. Federers Sponsor Barilla organisierte 2022 gemeinsam mit der Agentur Boomerang eine Überraschung für den Nachwuchsspieler.
Zizou reiste aus den USA nach Zürich. Er glaubte, dort zum Training eingeladen zu sein. Dass sein grosses Idol auf ihn wartete, wusste er nach Angaben von Barilla nicht. Seine Familie und sein Trainer halfen dabei, das Geheimnis zu bewahren.
Plötzlich stand sein Idol vor ihm
Der Kurzfilm «The Promise» zeigt, wie Zizou zunächst selbst wie ein kleiner Star empfangen wird. Menschen erkennen ihn, Kinder rufen seinen Namen. Federer verfolgt die vorbereitete Überraschung im Hintergrund.
Dann kommt der entscheidende Moment: Der Schweizer betritt den Platz. Zizou hält sich die Hände vor den Mund und begrüsst den Mann, dem er fünf Jahre zuvor sein Versprechen abgenommen hatte. Die beiden geben sich die Hand und umarmen sich.
Anschliessend greifen sie zu den Schlägern. Aus dem Wunsch des jungen Fans werden gemeinsame Ballwechsel mit Federer.
Ganz so, wie Zizou es sich 2017 vorgestellt hatte, verlief die Begegnung nicht: Es war kein offizielles Match zwischen zwei Profis, sondern ein von Federers Sponsor organisierter Tennistag.
Für den Nachwuchsspieler erfüllte sich trotzdem der wichtigste Teil seines Wunsches. Er durfte mit seinem Idol auf dem Platz stehen. Nach dem Spielen assen die beiden gemeinsam Pasta und unterhielten sich über Tennis und ihre Ziele, wie Barilla berichtet.
Der Film ist Teil einer Werbekampagne. Die Vorgeschichte reicht jedoch bis zur echten Pressekonferenz von 2017 zurück. Gerade dieser Abstand macht die Begegnung besonders: Zwischen einer Kinderfrage und dem gemeinsamen Spiel lagen fünf Jahre.
Was macht Federers kleiner Fan heute?
Aus dem kleinen Federer-Fan ist inzwischen ein Nachwuchsspieler geworden: Izyan «Zizou» Ahmad ist heute 16 Jahre alt und spielt auf der internationalen Juniorentour. Im April 2026 erreichte der US-Amerikaner mit Rang 106 seine bislang beste Platzierung in der ITF-Juniorenweltrangliste.
Auch im Herrentennis durfte er bereits auf einer grossen Bühne antreten: Im März erhielt er eine Wildcard für die Qualifikation des Masters-1000-Turniers in Indian Wells. Dort unterlag er dem Argentinier Thiago Agustín Tirante in der ersten Runde mit 1:6, 2:6. Der Weg an die Weltspitze bleibt lang – doch seinen Traum verfolgt Zizou längst auch abseits des unvergesslichen Treffens mit Roger Federer.