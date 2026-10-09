Panorama

Ein Junge bat Roger Federer, mit dem Karriereende noch zu warten. Fünf Jahre später überraschte der Schweizer ihn auf einem Tennisplatz in Zürich. Der Film von 2022 erzählt eine besondere Fan-Story.

Einmal gegen Roger Federer spielen: Für Izyan Ahmad war das ein grosser Traum. Der junge Amerikaner, genannt Zizou, nutzte deshalb eine ungewöhnliche Gelegenheit. Bei einer Pressekonferenz an den US Open 2017 stellte er seinem Idol eine Frage, die weit über das nächste Match hinausging. Federer sollte doch bitte noch acht oder neun Jahre weiterspielen, damit er später als Profi gegen ihn antreten könne. Federer antwortete lächelnd: «Pinky promise.»

Roger Federer wartete fünf Jahre auf die Überraschung

Aus dem kurzen Austausch wurde Jahre später eine Begegnung auf dem Tennisplatz. Federers Sponsor Barilla organisierte 2022 gemeinsam mit der Agentur Boomerang eine Überraschung für den Nachwuchsspieler.

Zizou reiste aus den USA nach Zürich. Er glaubte, dort zum Training eingeladen zu sein. Dass sein grosses Idol auf ihn wartete, wusste er nach Angaben von Barilla nicht. Seine Familie und sein Trainer halfen dabei, das Geheimnis zu bewahren.

Plötzlich stand sein Idol vor ihm

Der Kurzfilm «The Promise» zeigt, wie Zizou zunächst selbst wie ein kleiner Star empfangen wird. Menschen erkennen ihn, Kinder rufen seinen Namen. Federer verfolgt die vorbereitete Überraschung im Hintergrund.

Dann kommt der entscheidende Moment: Der Schweizer betritt den Platz. Zizou hält sich die Hände vor den Mund und begrüsst den Mann, dem er fünf Jahre zuvor sein Versprechen abgenommen hatte. Die beiden geben sich die Hand und umarmen sich.