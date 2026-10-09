Novak Djokovic sammelt weiter Titel – und liefert seiner ohnehin aussergewöhnlichen Karriere neue Rekorde. Am Dienstag, 6. Oktober, gewann der Serbe die China Open in Peking zum siebten Mal. Es war sein erster Turniersieg der Saison und sein insgesamt 102. Einzeltitel auf Tour-Ebene. Das Finale endete allerdings vorzeitig. Gegner Alex de Minaur musste verletzungsbedingt aufgeben, nachdem Djokovic den ersten Satz im Tiebreak gewonnen hatte.
Djokovic gelingt eine historische Serie
Mit dem Erfolg in Peking hat Djokovic nun in 21 aufeinanderfolgenden Saisons mindestens einen Einzeltitel auf Tour-Ebene gewonnen. Das gelang vor ihm keinem anderen Mann in der Open Era, also seit Beginn des offenen Profitennis 1968.
Seine Serie reicht von 2006 bis 2026. Auch in einem Jahr, in dem ihm körperliche und gesundheitliche Probleme zu schaffen machten, blieb sie damit bestehen.
In Peking übertrifft er einen weiteren Rekord von Rafael Nadal
Besonders eindrücklich ist Djokovics Bilanz bei den China Open: 34 Spiele, 34 Siege. Bei sämtlichen sieben Teilnahmen gewann er das Turnier.
Bereits im Viertelfinale gegen Alexander Zverev hatte er einen Rekord von Rafael Nadal übertroffen. Mit seinem 32. Sieg erreichte Djokovic den besten ungeschlagenen Start eines Mannes bei einem einzelnen Turnier in der Open Era. Nadal hatte seine ersten 31 Begegnungen bei Roland-Garros gewonnen.
Mit den anschliessenden Erfolgen im Halbfinale und Finale baute Djokovic diese Bestmarke auf 34 Siege aus.
Auf Roger Federer fehlt nur noch ein Titel
Für Schweizer Tennisfans ist auch der Blick auf die gesamte Titelsammlung interessant. Djokovic steht mit 102 Einzeltiteln unmittelbar hinter Roger Federer, der seine Karriere mit 103 beendete.
Ein weiterer Turniersieg würde dem Serben reichen, um mit Federer gleichzuziehen. Die meisten Einzeltitel auf Tour-Ebene in der Open Era hält weiterhin Jimmy Connors mit 109.
Die Reihenfolge nach Djokovics Triumph in Peking:
Spieler
Einzeltitel
Jimmy Connors
109
Roger Federer
103
Novak Djokovic
102
Einzeltitelübersicht
Federers Marke hat Djokovic damit noch nicht eingestellt. Der Abstand beträgt aber nur noch einen Titel.
Mit 39 Jahren gelingt ihm etwas Seltenes
Auch sein Alter macht den Erfolg besonders. Djokovic ist der erste Mann seit Ken Rosewall, der nach seinem 39. Geburtstag einen Titel auf Tour-Ebene gewinnt. Rosewall triumphierte 1977 im Alter von 43 Jahren in Hongkong.
Djokovic ist damit nicht der älteste Turniersieger der Geschichte. Er hat aber eine Altersmarke erreicht, die im Männertennis seit fast fünf Jahrzehnten niemand mehr geschafft hatte.
Für Djokovic selbst ging es in Peking um mehr als Zahlen. Nach den gesundheitlichen Schwierigkeiten dieser Saison wertete er die Turnierwoche als Bestätigung, weiterhin auf höchstem Niveau mithalten zu können. Die Rekorde liefern dafür zusätzliche Argumente.