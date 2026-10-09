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Mit 39 Jahren gewinnt Novak Djokovic seinen siebten Titel in Peking. Dabei gelingt ihm eine historische Serie. In einer wichtigen Bestenliste fehlt ihm nur noch ein Titel auf Roger Federer.

Novak Djokovic sammelt weiter Titel – und liefert seiner ohnehin aussergewöhnlichen Karriere neue Rekorde. Am Dienstag, 6. Oktober, gewann der Serbe die China Open in Peking zum siebten Mal. Es war sein erster Turniersieg der Saison und sein insgesamt 102. Einzeltitel auf Tour-Ebene. Das Finale endete allerdings vorzeitig. Gegner Alex de Minaur musste verletzungsbedingt aufgeben, nachdem Djokovic den ersten Satz im Tiebreak gewonnen hatte.

Djokovic gelingt eine historische Serie

Mit dem Erfolg in Peking hat Djokovic nun in 21 aufeinanderfolgenden Saisons mindestens einen Einzeltitel auf Tour-Ebene gewonnen. Das gelang vor ihm keinem anderen Mann in der Open Era, also seit Beginn des offenen Profitennis 1968.

Seine Serie reicht von 2006 bis 2026. Auch in einem Jahr, in dem ihm körperliche und gesundheitliche Probleme zu schaffen machten, blieb sie damit bestehen.

In Peking übertrifft er einen weiteren Rekord von Rafael Nadal

Besonders eindrücklich ist Djokovics Bilanz bei den China Open: 34 Spiele, 34 Siege. Bei sämtlichen sieben Teilnahmen gewann er das Turnier.

Bereits im Viertelfinale gegen Alexander Zverev hatte er einen Rekord von Rafael Nadal übertroffen. Mit seinem 32. Sieg erreichte Djokovic den besten ungeschlagenen Start eines Mannes bei einem einzelnen Turnier in der Open Era. Nadal hatte seine ersten 31 Begegnungen bei Roland-Garros gewonnen.