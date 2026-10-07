Panorama

Am Donnerstag wird es in der Schweiz verbreitet nass und deutlich kühler. Eine Kaltfront bringt Regen und Wind. In den Bergen sinkt die Schneefallgrenze markant.

Nach den milden Herbsttagen steht der Schweiz ein Wetterwechsel bevor. Am Donnerstag, 8. Oktober, zieht eine Kaltfront durch das Land. Laut SRF Meteo bringt sie Regen, kühlere Luft und Schnee in höheren Lagen. Wer einen Ausflug oder eine Fahrt über einen Alpenpass plant, sollte die örtliche Prognose prüfen.

Wo fällt in der Schweiz am meisten Regen?

Bereits in der Nacht auf Donnerstag ist im Jura und auf der Alpensüdseite stellenweise Regen zu erwarten. Im Tagesverlauf wird es mit dem Durchzug der Kaltfront verbreitet nass.

Die grössten Mengen prognostiziert SRF Meteo am Alpennordhang und im Waadtländer Jura. Dort werden 20 bis 40 Liter pro Quadratmeter erwartet, lokal auch mehr. Wie viel Regen andernorts fällt, unterscheidet sich je nach Region.

Wie kalt wird es und wo fällt Schnee?

Hinter der Kaltfront erreichen die Temperaturen im Flachland noch rund 16 Grad. Im Norden sinkt die Schneefallgrenze von ungefähr 2800 auf rund 1500 Meter. Am Freitagvormittag sind letzte Flocken bis etwa 1200 Meter möglich.

Auch auf den Alpenpässen ist laut SRF Meteo mit Schnee zu rechnen. Hinzu kommen verbreitet Windböen um 50 Kilometer pro Stunde, stellenweise mehr.

Was bedeutet der Wetterwechsel für Graubünden und Chur?

In Nord- und Mittelbünden endet die Föhnphase laut meteo.ch am Mittwochabend und in der Nacht auf Donnerstag. Gleichzeitig breitet sich der Regen nach Osten aus. Damit steht auch dem Raum Chur ein Wechsel zu nasserem Wetter bevor.