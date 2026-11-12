Führungswechsel bei Nvidia: Jensen Huang ist mit sofortiger Wirkung als Präsident und CEO zurückgetreten. Auch seinen Sitz im Verwaltungsrat gibt er auf. Das teilte der US-Chipkonzern am Donnerstag, 12. November, mit. Die bisherige Finanzchefin Colette Kress übernimmt die Konzernleitung interimistisch. Der Verwaltungsrat sucht nach einer dauerhaften Nachfolge und will dafür interne sowie externe Kandidatinnen und Kandidaten berücksichtigen.
Diese Namen werden als mögliche Huang-Nachfolger gehandelt
Reuters nannte vor der Rücktrittsankündigung unter Berufung auf Analysten und Investoren unter anderem:
Colette Kress: Die langjährige Nvidia-Finanzchefin ist bereits als Übergangschefin bestätigt.
Ian Buck: Der Nvidia-Manager half bei der Entwicklung der Softwareplattform CUDA und verantwortet Produkte für grosse KI-Rechenzentren.
Rene Haas: Der Chef des Chipdesigners Arm arbeitete früher selbst bei Nvidia und wird als mögliche externe Lösung genannt.
Auch der langjährige Nvidia-Manager wurde als mögliche Option gehandelt.
Jeff Fisher:
Die genannten Namen sind bislang keine bestätigten Bewerbungen oder Nominierungen durch Nvidia.
Colette Kress übernimmt nach 33 Jahren unter Huang
Huang gründete Nvidia 1993 mit und führte das Unternehmen seit dessen Entstehung. Unter seiner Leitung entwickelte sich der Konzern vom Grafikkartenhersteller zu einem zentralen Anbieter von Chips für künstliche Intelligenz.
Seine vorläufige Nachfolgerin Kress gehört Nvidia seit September 2013 als Finanzchefin an. Zuvor arbeitete sie unter anderem bei Cisco und Microsoft. Während ihrer Übergangszeit als CEO behält sie auch ihre bisherige Funktion. Zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats wurde Harvey C. Jones ernannt.
Rücktritt folgt auf Untersuchung des Verwaltungsrats
Der Führungswechsel erfolgt wenige Tage nach der Ankündigung einer unabhängigen Untersuchung. Der Verwaltungsrat hatte am 8. November auf Berichte reagiert, wonach Huang Ziel einer ausländischen Geheimdienstoperation gewesen sein soll.
Damals erklärte das Gremium, es gebe keinen Grund anzunehmen, dass die nationale Sicherheit der USA oder Unternehmensgeheimnisse gefährdet worden seien. Die Untersuchung solle sämtliche verfügbaren Informationen prüfen.
Huang hatte am selben Tag in einer veröffentlichten Nachricht an die Mitarbeitenden eingeräumt, seiner Frau untreu gewesen zu sein. Er entschuldigte sich und sagte seine vollständige Zusammenarbeit mit der Untersuchung zu.
Einen konkreten Rücktrittsgrund nennt Nvidia in der aktuellen Mitteilung zum Führungswechsel nicht. Der Verwaltungsrat erklärte, Geschäftsbetrieb, Kundenverpflichtungen und Produktplanung sollten ohne Unterbrechung fortgeführt werden.