Führungswechsel bei Nvidia: Jensen Huang ist mit sofortiger Wirkung als Präsident und CEO zurückgetreten. Auch seinen Sitz im Verwaltungsrat gibt er auf. Das teilte der US-Chipkonzern am Donnerstag, 12. November, mit. Die bisherige Finanzchefin Colette Kress übernimmt die Konzernleitung interimistisch. Der Verwaltungsrat sucht nach einer dauerhaften Nachfolge und will dafür interne sowie externe Kandidatinnen und Kandidaten berücksichtigen.

Diese Namen werden als mögliche Huang-Nachfolger gehandelt

Colette Kress übernimmt Nvidia zunächst interimistisch. Für die dauerhafte Nachfolge will der Verwaltungsrat interne und externe Kandidaten prüfen. Eine bestätigte Kandidatenliste gibt es bislang nicht.

Reuters nannte vor der Rücktrittsankündigung unter Berufung auf Analysten und Investoren unter anderem: