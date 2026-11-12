Jensen Huang war über Jahrzehnte das Gesicht von Nvidia. Nach seinem Rücktritt rückt nun eine Managerin an die Spitze, die den Aufstieg des Chipkonzerns lange mitbegleitet hat: Colette Kress. Die bisherige Finanzchefin übernimmt die Leitung interimistisch und behält gleichzeitig ihre bisherige Funktion. Eine dauerhafte Nachfolge ist noch nicht bestimmt. Die laut Reuters 59-Jährige kommt damit aus dem engsten Führungskreis des Unternehmens.
Huang holte Colette Kress 2013 zu Nvidia
Als Nvidia ihre Verpflichtung am 16. September 2013 bekannt gab, hatte Kress bereits rund 24 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche. Huang lobte damals ihre Fähigkeiten im Finanzmanagement und ihre Branchenkenntnisse. Das Unternehmen habe ausgiebig nach der richtigen Person gesucht.
Kress kam zu einem Zeitpunkt, als Nvidia seine Zukunft noch mit Begriffen wie Grafikverarbeitung, mobilen Anwendungen und Cloud-Technologie beschrieb. Den späteren Aufstieg zum zentralen Anbieter von KI-Chips begleitete sie als Finanzchefin.
Nun übernimmt sie zusätzlich die Verantwortung für den gesamten Konzern. Der Verwaltungsrat betont bei ihrer Ernennung ihre Kenntnisse des Geschäfts, der Kunden, der Abläufe und der finanziellen Lage.
Ihre Karriere führte über Texas Instruments, Microsoft und Cisco
Kress’ beruflicher Hintergrund liegt im Finanzwesen. Vor ihrem Wechsel zu Nvidia arbeitete sie drei Jahre bei Cisco. Dort verantwortete sie als Finanzchefin eines grossen Unternehmensbereichs unter anderem Finanzstrategie, Planung und Berichterstattung.
Zuvor war sie 13 Jahre bei Microsoft tätig. Vier davon leitete sie die Finanzen der Sparte «Server and Tools». Frühere Stationen führten sie zum Halbleiterhersteller Texas Instruments.
Ihre Ausbildung passt zu diesem Werdegang: Kress hat einen Bachelorabschluss in Finanzwesen von der University of Arizona und einen MBA der Southern Methodist University.
Sie übernimmt vorerst – die dauerhafte Nachfolge bleibt offen
Mit ihrer Ernennung zur Übergangschefin ist die Nachfolgefrage bei Nvidia noch nicht abschliessend geklärt. Der Verwaltungsrat will sowohl interne als auch externe Kandidatinnen und Kandidaten für die dauerhafte Konzernleitung prüfen.
Kress soll unterdessen Kontinuität sichern. Laut Verwaltungsrat sollen Geschäftsbetrieb, Verpflichtungen gegenüber Kunden und die Produktplanung ohne Unterbrechung weiterlaufen.
Ein wichtiger Termin steht bereits bevor: Für Dienstag, 17. November, hat Nvidia die Veröffentlichung seiner nächsten Quartalszahlen angekündigt. Die anschliessende Telefonkonferenz sieht auch Fragen von Analysten und institutionellen Investoren vor. Damit richtet sich der Blick nach dem Führungswechsel rasch wieder auf das Geschäft.