Jensen Huang war über Jahrzehnte das Gesicht von Nvidia. Nach seinem Rücktritt rückt nun eine Managerin an die Spitze, die den Aufstieg des Chipkonzerns lange mitbegleitet hat: Colette Kress. Die bisherige Finanzchefin übernimmt die Leitung interimistisch und behält gleichzeitig ihre bisherige Funktion. Eine dauerhafte Nachfolge ist noch nicht bestimmt. Die laut Reuters 59-Jährige kommt damit aus dem engsten Führungskreis des Unternehmens.

Huang holte Colette Kress 2013 zu Nvidia

Als Nvidia ihre Verpflichtung am 16. September 2013 bekannt gab, hatte Kress bereits rund 24 Jahre Erfahrung in der Technologiebranche. Huang lobte damals ihre Fähigkeiten im Finanzmanagement und ihre Branchenkenntnisse. Das Unternehmen habe ausgiebig nach der richtigen Person gesucht.

Kress kam zu einem Zeitpunkt, als Nvidia seine Zukunft noch mit Begriffen wie Grafikverarbeitung, mobilen Anwendungen und Cloud-Technologie beschrieb. Den späteren Aufstieg zum zentralen Anbieter von KI-Chips begleitete sie als Finanzchefin.

Nun übernimmt sie zusätzlich die Verantwortung für den gesamten Konzern. Der Verwaltungsrat betont bei ihrer Ernennung ihre Kenntnisse des Geschäfts, der Kunden, der Abläufe und der finanziellen Lage.