Am vergangenen Dienstag hatte Nvidias Verwaltungsratspräsident Harvey Jones noch erklärt, dass der Konzern Jensen Huang nicht wiedereinsetzen wolle. Am Montag, 23. November, fiel der Entscheid einstimmig in die andere Richtung. Der Mitgründer übernimmt mit sofortiger Wirkung wieder die operative Führung und kehrt in den Verwaltungsrat zurück. Colette Kress, die Nvidia zwischenzeitlich leitete, bleibt Finanzchefin.

Warum Nvidia Jensen Huang zurückholt

Der Verwaltungsrat kam nach mehreren Gesprächen mit Huang zum Schluss, dass er offen Auskunft gegeben habe und weiterhin der Richtige für die Führung des Chipkonzerns sei. Das Gremium bezog auch Einschätzungen hochrangiger Vertreter der US-Regierung ein. Auf dieser Grundlage sieht es in Huangs Rückkehr kein Risiko für die nationale Sicherheit der USA. US-Präsident Donald Trump hatte am Sonntag öffentlich für sein Comeback geworben. Welchen Einfluss Trumps Vorstoss auf die Abstimmung hatte, bleibt offen.

Nvidia hatte Huangs Rücktritt am 12. November bekannt gegeben. Zuvor waren Berichte über eine Affäre mit einer Geschäftsfrau erschienen, die US-Behörden laut Reuters verdächtigen, für China spioniert zu haben. Peking weist den Vorwurf zurück. Die von Nvidia eingeleitete unabhängige Untersuchung zu den Berichten über einen möglichen ausländischen Geheimdienstversuch wird trotz Huangs Rückkehr fortgesetzt.

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