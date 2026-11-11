Der US-Chipkonzern Nvidia gerät an der Börse zunehmend unter Druck. Hintergrund sind Medienberichte über eine Affäre von Konzernchef Jensen Huang mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin. Gleichzeitig belasten Sorgen vor steigenden Zinsen die gesamte Halbleiterbranche.

Nvidia Aktie verliert innerhalb einer Woche massiv an Börsenwert

Die Nvidia-Aktie setzte ihre Talfahrt am Dienstag fort und gab weitere 5,5 Prozent nach. Mit einem Kurs von 168,80 US-Dollar erreichte sie den tiefsten Stand seit März. Noch eine Woche zuvor hatte das Papier bei 206,69 Dollar notiert.

Der Kursrückgang liess den Börsenwert des Unternehmens innerhalb weniger Tage um knapp eine Billion US-Dollar schrumpfen. Die Marktkapitalisierung liegt damit noch bei rund vier Billionen Dollar.

Steigende Zinsen setzen Halbleiterbranche unter Druck

Neben den Schlagzeilen um Huang belasten wirtschaftliche Faktoren die Aktienkurse. Anleger befürchten weitere Zinserhöhungen, die insbesondere für Unternehmen aus der Halbleiterbranche kostspielig werden könnten.

Die Konzerne investieren derzeit hohe Summen in die Ausstattung von Daten- und Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Zur Finanzierung greifen sie unter anderem auf Kredite und Anleihen zurück. Steigen die Zinsen an den Kapitalmärkten, erhöhen sich die Finanzierungskosten.