Die Aktie lag schon vor der Mitteilung im Plus. Nach der bestätigten Rückkehr Huangs beschleunigte sich der Anstieg. Der Kurssprung folgt auf eine schwache Woche für KI-Aktien. Allein am Freitag hatte Nvidia rund 14 Prozent verloren.

Nach Huangs Rückkehr legt die Nvidia-Aktie weiter zu

Die Nvidia-Aktie lag am Montag bereits im Plus, bevor der Konzern die Rückkehr von Mitgründer Jensen Huang als CEO bestätigte. Danach beschleunigte sich der Anstieg. Um 15.21 Uhr Schweizer Zeit meldete «MarketWatch» einen vorbörslichen Kurs von 161,88 US-Dollar und ein Plus von rund 28 Prozent. Reuters berichtete vor dem regulären US-Handelsstart auch von einem Plus von mehr als 31,5 Prozent.

Am Freitag hatte die Nvidia-Aktie noch 14 Prozent verloren

Der Kurssprung folgt auf eine schwache Woche für KI-Aktien. Nvidia verlor am Freitag rund 14 Prozent. Anleger sorgten sich laut Reuters unter anderem darum, ob die hohen Investitionen in KI anhalten und die Nachfrage mit dem Ausbau Schritt hält. Am Montag legten vorbörslich auch andere Chipaktien wie AMD und Micron zu.