Die seit Donnerstag, 12. November 2026, andauernde Störung bei Microsoft sorgt weltweit für Probleme. Unternehmen und Privatpersonen können teilweise nicht auf ihre E-Mails zugreifen oder andere Dienste von Microsoft 365 nutzen. Inzwischen meldet der Softwarekonzern Fortschritte bei der Behebung. Wann sämtliche Dienste wieder uneingeschränkt verfügbar sind, ist weiterhin offen.

Microsoft Outlook: Wie lange dauert die Störung noch an?

Eine genaue Uhrzeit für das Ende der Outlook-Störung hat Microsoft bislang nicht genannt. In seiner jüngsten Mitteilung auf der Plattform X berichtet der Konzern jedoch von einer zunehmenden Stabilisierung der betroffenen Systeme. Sowohl die Verfügbarkeit der Dienste als auch die Zustellung von E-Mails hätten sich in weiteren Teilen der Infrastruktur verbessert.

Vollständig behoben ist die Störung damit noch nicht. Einzelne Nutzerinnen und Nutzer müssen weiterhin mit zeitweisen Ausfällen rechnen. Microsoft konzentriert sich derzeit darauf, die verbliebenen Probleme zu beseitigen und aufgelaufene E-Mails zu verarbeiten. Microsoft hat das Zeitlimit für die E-Mail-Zustellung auf 48 Stunden verlängert. Damit sollen verzögerte Nachrichten geschützt werden, während die aufgelaufenen E-Mails abgearbeitet werden.