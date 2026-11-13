Die seit Donnerstag, 12. November 2026, andauernde Störung bei Microsoft sorgt weltweit für Probleme. Unternehmen und Privatpersonen können teilweise nicht auf ihre E-Mails zugreifen oder andere Dienste von Microsoft 365 nutzen. Inzwischen meldet der Softwarekonzern Fortschritte bei der Behebung. Wann sämtliche Dienste wieder uneingeschränkt verfügbar sind, ist weiterhin offen.
Microsoft Outlook: Wie lange dauert die Störung noch an?
Eine genaue Uhrzeit für das Ende der Outlook-Störung hat Microsoft bislang nicht genannt. In seiner jüngsten Mitteilung auf der Plattform X berichtet der Konzern jedoch von einer zunehmenden Stabilisierung der betroffenen Systeme. Sowohl die Verfügbarkeit der Dienste als auch die Zustellung von E-Mails hätten sich in weiteren Teilen der Infrastruktur verbessert.
Vollständig behoben ist die Störung damit noch nicht. Einzelne Nutzerinnen und Nutzer müssen weiterhin mit zeitweisen Ausfällen rechnen. Microsoft konzentriert sich derzeit darauf, die verbliebenen Probleme zu beseitigen und aufgelaufene E-Mails zu verarbeiten. Microsoft hat das Zeitlimit für die E-Mail-Zustellung auf 48 Stunden verlängert. Damit sollen verzögerte Nachrichten geschützt werden, während die aufgelaufenen E-Mails abgearbeitet werden.
Was steckt hinter der Microsoft-Störung?
Auslöser der Probleme sind nach bisherigen Erkenntnissen des Unternehmens technische Schwierigkeiten innerhalb der Serverinfrastruktur. Zahlreiche Server fielen unerwartet aus, weil sie automatische Zustandsprüfungen nicht bestanden. Dadurch mussten die verbliebenen Systeme zusätzliche Aufgaben übernehmen und gerieten an ihre Kapazitätsgrenzen.
Microsoft versuchte zunächst, betroffene Server neu zu starten und den Datenverkehr umzuleiten. Die Massnahmen brachten allerdings nicht sofort den gewünschten Erfolg. Teilweise fielen bereits wiederhergestellte Server erneut aus, sobald sie Anfragen verarbeiten mussten.
Erst weitere Anpassungen bei der Verteilung des Datenverkehrs zeigten zunehmend Wirkung. Diese werden nun auf zusätzliche betroffene Regionen ausgeweitet. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es laut Microsoft nicht.
Nicht nur Outlook: Auch Teams und Copilot betroffen
Die Störung beschränkt sich nicht auf den E-Mail-Dienst Outlook. Auch andere Anwendungen aus dem Microsoft-365-Paket waren zeitweise nur eingeschränkt nutzbar. Bei Microsoft Teams kam es unter anderem zu Problemen mit der Kalenderanbindung und der Planung von Besprechungen. Laut Keystone-SDA waren zeitweise auch Schnittstellen zu Drittanbietern betroffen, darunter KI-Dienste von OpenAI und Anthropic.