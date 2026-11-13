Wer auf eine wichtige Nachricht wartet, braucht derzeit Geduld. Die Störung bei Microsoft betrifft sowohl den Zugriff auf Postfächer als auch die Zustellung von E-Mails. Eine fehlende Nachricht bedeutet deshalb nicht automatisch, dass sie verloren ist. Microsoft arbeitet daran, aufgestaute Mails abzuarbeiten.

Werden meine E-Mails automatisch nachgeliefert?

Bei vorübergehenden Verbindungsproblemen können Nachrichten in Warteschlangen landen. Laut Microsoft werden dort zurückgehaltene E-Mails automatisch weiterverarbeitet, sobald die Verbindung zum zuständigen Mailserver wieder funktioniert. Sie müssen deshalb nicht grundsätzlich nochmals verschickt werden.

Anders sieht es bei endgültig abgewiesenen Nachrichten aus: In solchen Fällen erhält der Absender eine Unzustellbarkeitsmeldung. Eine automatische spätere Zustellung darf dann nicht vorausgesetzt werden.

Was bedeutet Microsofts 48-Stunden-Fenster?

Für die aktuelle Störung hat Microsoft das sogenannte E-Mail-Timeout-Fenster auf 48 Stunden verlängert. Damit sollen verzögerte Nachrichten während der Wiederherstellung geschützt werden.

Die 48 Stunden sind keine Prognose für die Dauer der Störung. Ebenso wenig bedeuten sie, dass jede Nachricht erst nach zwei Tagen ankommt.

In seiner Statusmeldung vom Freitag um 12.02 Uhr Schweizer Zeit berichtete Microsoft von Fortschritten beim Postfachzugriff und bei der Verarbeitung verzögerter E-Mails. Einschränkungen bestanden aber weiterhin.