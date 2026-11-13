Zum Arbeitsbeginn am Freitag gibt es bei Microsoft noch keine vollständige Entwarnung. Die seit Donnerstag andauernde Störung beeinträchtigt den Zugriff auf Outlook und weitere Anwendungen von Microsoft 365. Microsoft bestätigt die Probleme und arbeitet an der Wiederherstellung. Die bisherigen Massnahmen haben allerdings noch nicht zu einer dauerhaft stabilen Nutzung geführt.

Was hinter der Outlook-Störung steckt

Microsoft meldete zunächst Schwierigkeiten beim Zugriff auf Exchange-Online-Postfächer in Nord- und Südamerika. Später erklärte das Unternehmen, dass Nutzerinnen und Nutzer in allen Weltregionen betroffen sein könnten.

Nach Angaben des Konzerns sind mehrere Server unerwartet nicht verfügbar. Dadurch wird die verbleibende Infrastruktur stärker belastet. Microsoft versucht unter anderem, den Datenverkehr umzuleiten und betroffene Server wieder in Betrieb zu nehmen.

Für Betroffene kann das bedeuten, dass sich Postfächer nicht öffnen lassen oder E-Mails verzögert ankommen. Neben Outlook können auch Funktionen von Teams, Copilot und weiteren Microsoft-365-Anwendungen eingeschränkt sein. Nicht alle Funktionen und Konten müssen gleichermassen betroffen sein.

Wann funktioniert Outlook wieder?

Einen belastbaren Zeitpunkt für die vollständige Behebung hat Microsoft in den geprüften Mitteilungen bislang nicht genannt.