Zum Arbeitsbeginn am Freitag gibt es bei Microsoft noch keine vollständige Entwarnung. Die seit Donnerstag andauernde Störung beeinträchtigt den Zugriff auf Outlook und weitere Anwendungen von Microsoft 365. Microsoft bestätigt die Probleme und arbeitet an der Wiederherstellung. Die bisherigen Massnahmen haben allerdings noch nicht zu einer dauerhaft stabilen Nutzung geführt.
Was hinter der Outlook-Störung steckt
Microsoft meldete zunächst Schwierigkeiten beim Zugriff auf Exchange-Online-Postfächer in Nord- und Südamerika. Später erklärte das Unternehmen, dass Nutzerinnen und Nutzer in allen Weltregionen betroffen sein könnten.
Nach Angaben des Konzerns sind mehrere Server unerwartet nicht verfügbar. Dadurch wird die verbleibende Infrastruktur stärker belastet. Microsoft versucht unter anderem, den Datenverkehr umzuleiten und betroffene Server wieder in Betrieb zu nehmen.
Für Betroffene kann das bedeuten, dass sich Postfächer nicht öffnen lassen oder E-Mails verzögert ankommen. Neben Outlook können auch Funktionen von Teams, Copilot und weiteren Microsoft-365-Anwendungen eingeschränkt sein. Nicht alle Funktionen und Konten müssen gleichermassen betroffen sein.
Wann funktioniert Outlook wieder?
Einen belastbaren Zeitpunkt für die vollständige Behebung hat Microsoft in den geprüften Mitteilungen bislang nicht genannt.
Zwischenzeitlich berichtete das Unternehmen zwar von einer teilweisen Erholung. Wieder in Betrieb genommene Server reagierten jedoch teilweise erneut nicht mehr, sobald sie Datenverkehr erhielten. Auch weitere Anpassungen führten laut Microsoft noch nicht zu einer anhaltenden Wiederherstellung.
Dass Outlook bei einzelnen Nutzern wieder funktioniert, bedeutet deshalb noch keine allgemeine Entwarnung.
Microsoft untersucht weiterhin die betroffene Infrastruktur und testet zusätzliche Wiederherstellungsmassnahmen. Für einen Cyberangriff gebe es derzeit keine Hinweise, erklärte ein Unternehmenssprecher gegenüber dem «Wall Street Journal».
Wo Betroffene aktuelle Informationen finden
Microsoft veröffentlicht Updates auf seiner offiziellen Statusseite und über den X-Kanal Microsoft 365 Status. Für Unternehmen werden die Vorfälle unter den Kennungen EX1550543 und MO1550821 im Microsoft-365-Admincenter geführt.
Wer eine dringende Nachricht übermitteln muss, sollte vorübergehend einen anderen verfügbaren Kontaktweg wählen. Bei geschäftlichen Konten kann die eigene IT-Abteilung prüfen, welche Dienste innerhalb der Organisation betroffen sind.