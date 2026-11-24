Dieter Nuhr hat seine Krebserkrankung auf Instagram öffentlich gemacht. «Bei mir wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert», schreibt der Kabarettist. Wegen der bevorstehenden Therapie muss er eine mehrmonatige berufliche Pause einlegen. Auch sein geplanter Jahresrückblick fällt aus. Trotz der Diagnose blickt Nuhr zuversichtlich in die Zukunft.
Was ist ein Hodgkin-Lymphom?
Das Hodgkin-Lymphom, auch Morbus Hodgkin genannt, ist eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems. Dieses übernimmt wichtige Aufgaben bei der körpereigenen Immunabwehr. Durch genetische Veränderungen beginnen sich bestimmte weisse Blutkörperchen, sogenannte B-Lymphozyten, unkontrolliert zu vermehren. Die Erkrankung nimmt ihren Ausgang häufig in einem einzelnen Lymphknoten und kann sich von dort im Körper ausbreiten.
Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe erkranken in Deutschland jährlich rund 2450 Menschen an einem Hodgkin-Lymphom. Besonders häufig betroffen sind Menschen zwischen 15 und 29 Jahren sowie Personen über 55 Jahren. Die genauen Ursachen sind bislang nicht geklärt. Als Risikofaktoren gelten unter anderem eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus, eine HIV-Infektion und Rauchen.
Welche Symptome treten beim Hodgkin-Lymphom auf?
Ein häufiges erstes Anzeichen sind schmerzlose Lymphknotenschwellungen. Diese treten insbesondere am Hals auf, können sich aber auch in den Achselhöhlen oder in der Leistengegend bemerkbar machen. Sind Lymphknoten hinter dem Brustbein vergrössert, können anhaltender Husten und Atemnot die Folge sein.
Zu den weiteren möglichen Symptomen zählen unerklärliches Fieber über 38 Grad Celsius, starker Nachtschweiss, ungewollter Gewichtsverlust von mehr als zehn Prozent des Körpergewichts innerhalb von sechs Monaten, Schwächegefühl, verminderte Leistungsfähigkeit und starker Juckreiz. In sehr seltenen Fällen treten unmittelbar nach dem Alkoholkonsum Schmerzen in den Lymphknoten auf.
Da viele dieser Beschwerden auch bei anderen Erkrankungen auftreten können, sind sie nicht zwangsläufig ein Hinweis auf Krebs. Betroffene sollten die Ursache jedoch ärztlich abklären lassen. Eine spezielle Früherkennungsuntersuchung für das Hodgkin-Lymphom gibt es bislang nicht.
Wie wird ein Hodgkin-Lymphom behandelt?
Das Hodgkin-Lymphom zählt zu den gut behandelbaren Krebsarten. Welche Therapie zum Einsatz kommt, hängt unter anderem davon ab, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist, wie alt die betroffene Person ist und in welchem gesundheitlichen Zustand sie sich befindet.
In der Regel erfolgt eine Chemotherapie, die bei Bedarf durch eine Bestrahlung ergänzt wird. Auch Immuntherapien und Stammzelltransplantationen kommen als Behandlungsmöglichkeiten infrage. Ziel ist es, die Krebszellen vollständig zu beseitigen und eine dauerhafte Heilung zu erreichen.