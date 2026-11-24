Dieter Nuhr hat seine Krebserkrankung auf Instagram öffentlich gemacht. «Bei mir wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert», schreibt der Kabarettist. Wegen der bevorstehenden Therapie muss er eine mehrmonatige berufliche Pause einlegen. Auch sein geplanter Jahresrückblick fällt aus. Trotz der Diagnose blickt Nuhr zuversichtlich in die Zukunft.

Was ist ein Hodgkin-Lymphom?

Das Hodgkin-Lymphom, auch Morbus Hodgkin genannt, ist eine bösartige Erkrankung des lymphatischen Systems. Dieses übernimmt wichtige Aufgaben bei der körpereigenen Immunabwehr. Durch genetische Veränderungen beginnen sich bestimmte weisse Blutkörperchen, sogenannte B-Lymphozyten, unkontrolliert zu vermehren. Die Erkrankung nimmt ihren Ausgang häufig in einem einzelnen Lymphknoten und kann sich von dort im Körper ausbreiten.

Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe erkranken in Deutschland jährlich rund 2450 Menschen an einem Hodgkin-Lymphom. Besonders häufig betroffen sind Menschen zwischen 15 und 29 Jahren sowie Personen über 55 Jahren. Die genauen Ursachen sind bislang nicht geklärt. Als Risikofaktoren gelten unter anderem eine Infektion mit dem Epstein-Barr-Virus, eine HIV-Infektion und Rauchen.

Welche Symptome treten beim Hodgkin-Lymphom auf?

Ein häufiges erstes Anzeichen sind schmerzlose Lymphknotenschwellungen. Diese treten insbesondere am Hals auf, können sich aber auch in den Achselhöhlen oder in der Leistengegend bemerkbar machen. Sind Lymphknoten hinter dem Brustbein vergrössert, können anhaltender Husten und Atemnot die Folge sein.