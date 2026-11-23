Dieter Nuhr meldet sich mit einer ernsten Nachricht bei seinen Fans. Auf Instagram teilt der Kabarettist mit, dass bei ihm ein Hodgkin-Lymphom festgestellt worden sei. Die Erkrankung zwingt ihn zu einer längeren Pause. Trotz der Diagnose blickt Nuhr zuversichtlich in die Zukunft.

Was für eine Art von Krebs hat Dieter Nuhr?

«Bei mir wurde ein Hodgkin-Lymphom diagnostiziert», schreibt Dieter Nuhr auf Instagram. Gleichzeitig versucht er, seinen Fans die Sorgen zu nehmen. Die Krankheit sei «sehr gut heilbar», erklärt er. Dennoch müsse er sich einer Therapie unterziehen. Welche Behandlung konkret vorgesehen ist und wie lange diese dauern wird, geht aus seiner Mitteilung nicht hervor.

Was ist ein Hodgkin-Lymphom?

Beim Hodgkin-Lymphom, auch Morbus Hodgkin genannt, handelt es sich um eine seltene Krebserkrankung des lymphatischen Systems. Dieses ist ein wichtiger Bestandteil der körpereigenen Immunabwehr. Die Krankheit entsteht durch Veränderungen bestimmter weisser Blutkörperchen, die sich daraufhin unkontrolliert vermehren. Häufig macht sich die Erkrankung zunächst durch schmerzlose Schwellungen der Lymphknoten bemerkbar, etwa am Hals oder in den Achselhöhlen. Weitere mögliche Symptome sind Fieber, starker Nachtschweiss, unerklärlicher Gewichtsverlust und anhaltende Müdigkeit. Laut der Deutschen Krebshilfe erhalten in Deutschland jährlich rund 2450 Menschen die Diagnose Hodgkin-Lymphom.

Das Hodgkin-Lymphom gilt als gut behandelbare Krebsart. Entscheidend für die Wahl der Therapie sind unter anderem das Stadium der Erkrankung, das Alter und der allgemeine Gesundheitszustand der betroffenen Person. Häufig kommt eine Chemotherapie zum Einsatz, die je nach Krankheitsverlauf mit einer Bestrahlung kombiniert wird. Ziel der Behandlung ist es, die Krebszellen vollständig zu beseitigen und eine dauerhafte Heilung zu erreichen. Grundsätzlich gilt: Je früher die Erkrankung erkannt wird, desto besser sind in vielen Fällen die Heilungsaussichten.