Georgia hat erstmals seit 1998 wieder eine Gouverneurswahl zugunsten der Demokraten entschieden. Laut der Nachrichtenagentur AP setzte sich Keisha Lance Bottoms bei den US-Zwischenwahlen vom 3. November gegen den republikanischen Unternehmer Rick Jackson durch. Sie folgt auf Brian Kemp, der nach zwei Amtszeiten nicht erneut kandidieren durfte. Mit ihrem Sieg wird Bottoms zur ersten Schwarzen Frau, die zur Gouverneurin eines US-Bundesstaats gewählt wurde. Auch in Georgia hat vor ihr noch keine Frau dieses Amt bekleidet.

Herkunft und Familie: Keisha Lance Bottoms wuchs in Atlanta auf

Bottoms wurde in Georgia geboren und wuchs in Atlanta auf. Ihre Eltern sind Sylvia Robinson und der verstorbene Rhythm-and-Blues-Sänger Major Lance. Nach eigenen Angaben kann sie ihre Familiengeschichte in Georgia fünf Generationen bis zu einer Plantage bei Crawfordville zurückverfolgen, auf der Menschen versklavt wurden.

Bottoms hat öffentlich darüber gesprochen, wie die Inhaftierung ihres Vaters und die finanzielle Belastung ihrer Mutter ihren Berufsweg prägten. Heute lebt sie laut ihrer Wahlkampfbiografie mit ihrem Ehemann Derek W. Bottoms in Atlanta. Er ist ebenfalls Anwalt. Das Paar hat vier Kinder.

Von der Richterbank ins Rathaus und ins Weisse Haus

Bottoms studierte an der Florida A&M University und schloss ihr Jurastudium an der Georgia State University ab. Sie arbeitete als Anwältin und Richterin, bevor sie 2009 in den Stadtrat von Atlanta gewählt wurde. 2017 gewann sie die Stichwahl um das Bürgermeisteramt. Von leitete sie die Stadt, unter anderem während der Coronapandemie und der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt im Jahr 2020. Auf eine zweite Amtszeit verzichtete sie.