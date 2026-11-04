Bei den US-Zwischenwahlen vom 3. November setzte sich Abdul El-Sayed in Michigan gegen den Republikaner Mike Rogers durch. In der Wahlnacht erklärte er sich vor Anhängern in Detroit zum Sieger. Der Wahldatendienst Decision Desk HQ und später auch die Nachrichtenagentur AP erklärten das Rennen für ihn entschieden. El-Sayed übernimmt den Sitz des ausscheidenden Demokraten Gary Peters.

Herkunft und Familie: El-Sayed wuchs im Grossraum Detroit auf

Abdulrahman Mohamed El-Sayed wurde am 31. Oktober 1984 in Rochester Hills im US-Bundesstaat Michigan geboren. Er wuchs bei seinem aus Ägypten eingewanderten Vater Mohamed und seiner Stiefmutter Jacqueline im Grossraum Detroit auf.

An der University of Michigan spielte er Lacrosse und lernte seine spätere Frau Sarah Jukaku kennen. Sie ist Psychiaterin. Das Paar hat zwei Töchter und lebt laut seiner Wahlkampfbiografie in Ann Arbor.

Vom Medizinstudium zur Gesundheitsbehörde von Detroit

El-Sayed schloss sein Medizinstudium an der Columbia University ab und promovierte als Rhodes-Stipendiat in Oxford im Bereich öffentliche Gesundheit. Er lehrte Epidemiologie an der Columbia University, bevor er die Gesundheitsbehörde von Detroit übernahm. Dort sollte er die Behörde nach der Insolvenz der Stadt wieder aufbauen. Später leitete er die Gesundheitsbehörde von Wayne County.