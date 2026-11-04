Bei den US-Zwischenwahlen vom 3. November haben sich die Demokraten laut AP die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses gesichert. Für Donald Trump ist das eine politische Niederlage: Er stand selbst nicht zur Wahl, hatte aber intensiv für republikanische Kandidaten geworben. Die neuen Mehrheiten greifen mit dem Amtsantritt des neuen Kongresses am 3. Januar 2027.

Die wichtigsten Ergebnisse der Midterms 2026

Stand: 4. November. Die Mehrheiten stehen nach Einschätzung von AP fest. Die endgültige Sitzverteilung ergibt sich erst, wenn auch die noch offenen Rennen entschieden sind.