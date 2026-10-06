Panorama

Der britische Bestsellerautor Jeffrey Archer ist überraschend gestorben. Sein Verlag bestätigt den Tod des 86-Jährigen. Eine medizinische Todesursache wurde bisher nicht veröffentlicht.

Jeffrey Archer ist tot. Der britische Schriftsteller und frühere Politiker starb am Montag, 5. Oktober 2026, im Alter von 86 Jahren. Das bestätigte sein Verlag HarperCollins. Nach dessen Angaben starb Archer überraschend und friedlich zu Hause, zwischen zwei Schreibsitzungen.

Was ist über Jeffrey Archers Todesursache bekannt?

Eine konkrete Todesursache ist bislang nicht öffentlich bekannt gegeben worden. Das berichtet auch das Branchenmedium Deadline unter Berufung auf die Verlagsmitteilung. Die Beschreibung, Archer sei plötzlich und friedlich gestorben, enthält keine medizinische Erklärung für seinen Tod.

Noch am Sonntag hatte Archer bei einer Veranstaltung in London Leserinnen und Leser getroffen. Laut HarperCollins signierte er dort Hunderte Bücher. Sein Tod folgte damit nur einen Tag nach einem öffentlichen Auftritt.

Sein letzter Roman erscheint einen Tag nach seinem Tod

Archers Tod fällt unmittelbar vor die Veröffentlichung seines letzten Romans: Für «Adam & Eve» nennt die offizielle Website des Autors den 6. Oktober 2026 als Erscheinungstermin bei HarperCollins.

Der eigenständige Roman begleitet zwei Kinder, die am Tag des Endes des Ersten Weltkriegs geboren werden, bis in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Archer hatte das Buch als seinen letzten Roman angekündigt.

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