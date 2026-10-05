Panorama

Die kanadische Rock- und Bluessängerin Sass Jordan ist tot. Ihre Familie bestätigt ihren Tod. Eine Todesursache wurde bislang nicht veröffentlicht.

Sass Jordan ist am Freitag, 2. Oktober 2026, im Alter von 65 Jahren gestorben. Nach Angaben ihres Familiensprechers Eric Alper war sie dabei von ihren Angehörigen umgeben. Das berichtet die Nachrichtenagentur The Canadian Press.

Was ist über die Todesursache bekannt?

Eine konkrete Todesursache wurde bisher nicht mitgeteilt. Auch die Beschreibung, Jordan sei friedlich im Kreis ihrer Familie gestorben, lässt keinen Rückschluss auf eine bestimmte Erkrankung zu.

Bekannt durch ihre Musik und «Canadian Idol»

Jordan wurde in Birmingham in England geboren und wuchs in Montreal auf. Ihr erstes Soloalbum «Tell Somebody» erschien 1988. Im folgenden Jahr erhielt sie den kanadischen Juno Award als vielversprechendste Sängerin. Später gehörte sie in allen sechs Staffeln zur Jury der Castingshow «Canadian Idol».

Zu ihren bekannten Songs zählen «Make You a Believer» und «High Road Easy». Mit Joe Cocker nahm sie ausserdem das Duett «Trust in Me» für den Soundtrack von «The Bodyguard» auf. Ihre Karriere verband Rock, Blues und Fernsehauftritte.