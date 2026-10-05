Wer nach Feierabend noch bei Tageslicht spazieren oder aufs Velo steigen möchte, hat dafür in den kommenden Wochen zunehmend weniger Zeit. Am Montag, 5. Oktober, geht die Sonne in Chur rechnerisch um 18.54 Uhr unter. Acht Wochen später ist es bereits um 16.35 Uhr – nach der Uhrzeit also zwei Stunden und 19 Minuten früher. Das zeigen die astronomischen Berechnungen von Timeanddate.
Wann geht die Sonne in Chur unter?
Die folgende Übersicht zeigt die berechneten Sonnenuntergangszeiten für Chur. Alle Angaben entsprechen der Schweizer Ortszeit; die Umstellung von Sommerzeit auf Normalzeit ist bereits berücksichtigt.
Datum
Abstand zum 5. Oktober
Sonnenuntergang
5. Oktober 2026
Heute
18.54 Uhr
12. Oktober 2026
In einer Woche
18.40 Uhr
19. Oktober 2026
In zwei Wochen
18.27 Uhr
2. November 2026
In vier Wochen
17.04 Uhr
30. November 2026
In acht Wochen
16.35 Uhr
Quelle: Timeanddate, Sonnenzeiten für Chur im Oktober und November 2026.
Die Zeitumstellung bringt den grössten Sprung
In Chur geht die Sonne zu diesen Zeiten in den kommenden Wochen unter | Südostschweiz
Besonders deutlich verändert sich die Uhrzeit am Wochenende vom 24. auf den 25. Oktober. Am Samstag geht die Sonne in Chur um 18.19 Uhr unter, am Sonntag bereits um 17.17 Uhr. Von den 62 Minuten Unterschied entfällt eine Stunde auf die Zeitumstellung. Die tatsächliche Tageslänge nimmt zwischen diesen beiden Tagen nur um gut drei Minuten ab.
Am Sonntag, 25. Oktober, werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Damit endet die Sommerzeit und die Schweiz kehrt zur Normalzeit zurück. Das Datum bestätigt das Eidgenössische Institut für Metrologie METAS, das für die offizielle Schweizer Zeit zuständig ist.
Hinter den Bündner Bergen verschwindet die Sonne früher
Die Tabellenzeiten sagen allerdings nicht, wann die letzten Sonnenstrahlen auf einem bestimmten Balkon oder Wanderweg verschwinden. Die Berechnungen setzen einen freien, ebenen Horizont voraus. Berge und andere Hindernisse können die Sonne schon vorher verdecken. Gerade in Graubünden hängt die direkte Besonnung deshalb stark vom konkreten Standort ab. Die Churer Werte lassen sich nicht als einheitliche Uhrzeit für den ganzen Kanton verwenden.
Nach Sonnenuntergang bleibt noch Dämmerlicht
Sonnenuntergang bedeutet zudem nicht, dass es sofort vollständig dunkel wird. Am 5. Oktober endet die sogenannte bürgerliche Abenddämmerung in Chur rechnerisch um 19.24 Uhr. Am 30. November ist dieser Zeitpunkt um 17.10 Uhr erreicht. Wie hell die Umgebung tatsächlich erscheint, hängt zusätzlich etwa von Bewölkung und örtlichen Hindernissen ab.