Panorama

Heute um 18.54 Uhr, Ende November schon um 16.35 Uhr: Die Sonnenuntergänge in Chur rücken vor. Unsere Übersicht zeigt, wie sich die Zeiten verändern und welche Rolle die Zeitumstellung spielt.

Wer nach Feierabend noch bei Tageslicht spazieren oder aufs Velo steigen möchte, hat dafür in den kommenden Wochen zunehmend weniger Zeit. Am Montag, 5. Oktober, geht die Sonne in Chur rechnerisch um 18.54 Uhr unter. Acht Wochen später ist es bereits um 16.35 Uhr – nach der Uhrzeit also zwei Stunden und 19 Minuten früher. Das zeigen die astronomischen Berechnungen von Timeanddate.

Wann geht die Sonne in Chur unter?

Die folgende Übersicht zeigt die berechneten Sonnenuntergangszeiten für Chur. Alle Angaben entsprechen der Schweizer Ortszeit; die Umstellung von Sommerzeit auf Normalzeit ist bereits berücksichtigt.

Datum Abstand zum 5. Oktober Sonnenuntergang 5. Oktober 2026 Heute 18.54 Uhr 12. Oktober 2026 In einer Woche 18.40 Uhr 19. Oktober 2026 In zwei Wochen 18.27 Uhr 2. November 2026 In vier Wochen 17.04 Uhr 30. November 2026 In acht Wochen 16.35 Uhr Quelle: Timeanddate, Sonnenzeiten für Chur im Oktober und November 2026.

Die Zeitumstellung bringt den grössten Sprung