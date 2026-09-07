Winterzeit 2026: An diesem Tag werden die Uhren umgestellt

Panorama

Im Oktober endet in der Schweiz wieder die Sommerzeit. Wann werden die Uhren umgestellt – und wird die Zeitumstellung nicht eigentlich abgeschafft?

Noch gilt in der Schweiz die Sommerzeit. Doch Ende Oktober steht wieder die halbjährliche Zeitumstellung bevor. Dieses Mal gibt es sogar eine Stunde geschenkt: Die Uhren werden in der Nacht um eine Stunde zurückgestellt.

Wann beginnt die Winterzeit 2026 in der Schweiz?

Die nächste Zeitumstellung findet in der Schweiz am Sonntag, 25. Oktober 2026, statt. In der Nacht werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Nacht ist dadurch eine Stunde länger. Das bestätigt das Eidgenössische Institut für Metrologie (METAS).

Genau genommen beginnt damit übrigens nicht die «Winterzeit». Offiziell unterscheidet die Schweiz zwischen Sommerzeit und Normalzeit. Die sogenannte Winterzeit ist die mitteleuropäische Normalzeit.

Als einfache Merkhilfe gilt: Im Frühjahr werden die Uhren eine Stunde vor, im Herbst eine Stunde zurück gestellt.

Sollte die Zeitumstellung nicht abgeschafft werden?

Darüber wird tatsächlich seit Jahren diskutiert. Die EU-Kommission schlug bereits 2018 vor, die halbjährliche Zeitumstellung abzuschaffen. Das Europäische Parlament unterstützte das Vorhaben 2019. Seitdem fehlt allerdings eine gemeinsame Position der EU-Mitgliedstaaten im Rat.

Deshalb bleibt die bisherige Regelung vorerst bestehen. Das zeigt sich inzwischen sogar an der langfristigen Planung: Die EU-Kommission hat im März 2026 bereits die Termine der Sommerzeit für die Jahre 2027 bis 2031 veröffentlicht.

Die Diskussion ist damit allerdings nicht endgültig beendet. Die EU-Kommission hat eine weitere Studie in Auftrag gegeben, die bei der Entscheidungsfindung helfen soll und bis Ende 2026 abgeschlossen werden soll. Die Schweiz ist zwar kein EU-Mitglied, wendet die europäische Sommerzeitregelung aber freiwillig an.

Für den kommenden Oktober besteht jedenfalls Klarheit: Am 25. Oktober 2026 werden die Uhren in der Schweiz wieder um eine Stunde zurückgestellt.