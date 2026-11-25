US-Geschworene haben Huawei unter anderem der Verschwörung zur Geldwäsche und zum Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen für schuldig befunden. Zudem sahen sie es als erwiesen an, dass der chinesische Technologiekonzern Banken im Zusammenhang mit seinen Geschäften im Iran betrogen hatte.

Huawei weist Vorwürfe zurück

In den Anklagepunkten zur Verschwörung zur Justizbehinderung und organisierten Kriminalität wurde Huawei hingegen freigesprochen. Die zuständige Richterin Ann Donnelly setzte die Verkündung des Strafmasses auf den 14. September 2027 fest.

Ein Anwalt des Unternehmens kündigte gegenüber Bloomberg an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Huawei bezeichnete die Vorwürfe in einer Stellungnahme als «rechtlich und sachlich unbegründet». Der Konzern wolle weitere rechtliche Schritte prüfen.

Verfahren gegen Huawei läuft seit 2018

Die Anschuldigungen der US-Justiz reichen bis ins Jahr 2018 zurück und wurden im Januar 2019 öffentlich bekannt. Im Zusammenhang mit dem Verfahren war im Dezember 2018 auch Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in Kanada festgesetzt worden.

Im Rahmen einer Vereinbarung mit der US-Justiz räumte sie ein, gegenüber einer Bank falsche Angaben über Huaweis Iran-Geschäfte gemacht zu haben. Im Jahr 2021 konnte sie nach China zurückkehren.

US-Sanktionen belasten Huaweis internationales Geschäft