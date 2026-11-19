13 Jahre mussten Fans auf die Fortsetzung der erfolgreichen Videospielreihe «Grand Theft Auto» warten. Seit Donnerstag ist «GTA 6» in der Schweiz und in Deutschland für die Playstation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Doch wie viel Geld hat das Entwicklerstudio Rockstar Games in die Produktion des Spiels gesteckt?
Wie hoch sind die Entwicklungskosten von GTA 6?
Branchenexperten schätzen die Entwicklungskosten von «GTA 6» auf mehr als eine Milliarde US-Dollar. Rund 4700 Entwicklerinnen und Entwickler sollen über ein Jahrzehnt an dem Videospiel gearbeitet haben. Welche finanziellen Dimensionen die Entwicklung erreicht hat, verdeutlicht ein Vergleich mit der Filmindustrie: Der bislang teuerste Kinofilm, «Jurassic World: Ein neues Zeitalter», kostete rund 658 Millionen US-Dollar.
GTA 6 Kosten: Wie viel hat die Entwicklung des Spiels gekostet? | Südostschweiz
Überschwängliches Lob der Fachpresse
Auch die ersten Testberichte der Fachpresse fallen euphorisch aus und bescheinigen dem Titel historischen Rang. Auf der Bewertungsplattform Metacritic erreichte «GTA 6» kurz nach dem Fall des Testembargos einen Durchschnittswert von 99 von 100 möglichen Punkten – ein Rekordwert in der Videospielgeschichte. Zahlreiche internationale Spielemagazine vergaben die Höchstwertung und bezeichneten das Werk als neuen Massstab für offene Spielwelten.
Besonders hervorgehoben wurden von den Testern die enorme Detailtiefe der fiktiven Spielwelt Leonida, die Glaubwürdigkeit der beiden Hauptfiguren Lucia und Jason sowie der gewaltige Spielumfang von weit über 60 Stunden. Lediglich kleinere technische Kompromisse – etwa die auf den Konsolen auf 30 Bilder pro Sekunde begrenzte Bildrate – sowie gelegentlich sperrige Steuerungsmechaniken sorgten vereinzelt für leichte Abzüge in der B-Note.
Open-World-Abenteuer mit Schattenseiten
In «GTA 6» schlüpfen Spielerinnen und Spieler in der offenen Spielwelt in die Rolle von Kleinkriminellen, die durch Diebstahl, Raub und Drogenhandel nach Geld und Ruhm streben. Während Fans die enorme Bewegungsfreiheit feiern, stand die Spielereihe in der Vergangenheit wegen exzessiver Gewaltdarstellungen immer wieder in der Kritik. Zudem wurde die langjährige Produktion von Leaks, Hackerangriffen sowie arbeitsrechtlichen Auseinandersetzungen bei Rockstar Games überschattet.
Der Vorgänger «GTA 5» hat sich seit 2013 mehr als 200 Millionen Mal verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Medienprodukten der Geschichte. Für den sechsten Teil hatten sich laut Branchenschätzungen zahlreiche Fans extra Urlaub genommen, um direkt zum Mitternachtsstart loslegen zu können. Eine Version für den PC soll erst zu einem späteren Zeitpunkt folgen.