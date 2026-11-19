13 Jahre mussten Fans auf die Fortsetzung der erfolgreichen Videospielreihe «Grand Theft Auto» warten. Seit Donnerstag ist «GTA 6» in der Schweiz und in Deutschland für die Playstation 5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Doch wie viel Geld hat das Entwicklerstudio Rockstar Games in die Produktion des Spiels gesteckt?

Wie hoch sind die Entwicklungskosten von GTA 6?

Branchenexperten schätzen die Entwicklungskosten von «GTA 6» auf mehr als eine Milliarde US-Dollar. Rund 4700 Entwicklerinnen und Entwickler sollen über ein Jahrzehnt an dem Videospiel gearbeitet haben. Welche finanziellen Dimensionen die Entwicklung erreicht hat, verdeutlicht ein Vergleich mit der Filmindustrie: Der bislang teuerste Kinofilm, «Jurassic World: Ein neues Zeitalter», kostete rund 658 Millionen US-Dollar.

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