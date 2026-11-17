Am 19. November 2026 erscheint Grand Theft Auto 6 für die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S. Zum Release steht allerdings nur die Einzelspieler-Kampagne zur Verfügung. Wer gemeinsam mit Freunden Vice City erkunden will, muss sich noch gedulden.

Release: Wann erscheint GTA 6 Online?

Ein Release von GTA 6 Online gilt als sehr wahrscheinlich, auch wenn Rockstar Games den Multiplayer-Modus noch nicht offiziell angekündigt hat. Dataminer haben im PlayStation-Backend bereits Hinweise auf Multiplayer-Funktionen entdeckt. Entsprechende Einträge deuten auf Funktionen zum Starten von Multiplayer-Aktivitäten und zum Beitritt zu Online-Sitzungen hin.

Mehrere Hinweise sprechen für eine Veröffentlichung im Jahr 2027. Analysten der Bank of America rechnen laut «Business Insider» mit einem Release zwischen Januar und März 2027. Ein offizieller Erscheinungstermin steht jedoch noch aus.

Was passiert mit dem bisherigen GTA Online?

Eine baldige Abschaltung des bisherigen GTA Online erscheint unwahrscheinlich. Strauss Zelnick, CEO des Rockstar-Mutterkonzerns Take-Two, verdeutlichte gegenüber « », dass das Unternehmen bestehende Online-Modi von Spielen bislang weiterhin unterstützte, solange diese aktiv genutzt werden. Ein Parallelbetrieb der beiden Multiplayer-Ableger wäre demnach denkbar.