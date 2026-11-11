Der Veröffentlichungstermin von GTA 6 rückt näher. Ab dem 19. November 2026 können Besitzer einer PlayStation 5, PS5 Pro oder Xbox Series X|S in die Spielwelt von Vice City eintauchen. Was ist zum Release einer PC-Version bisher bekannt?

GTA 6 Release: PC-Version möglicherweise schon 2027

Eine PC-Version hat Entwickler Rockstar Games bislang nicht angekündigt. Ein Blick auf frühere Veröffentlichungen von Rockstar Games lässt jedoch eine Wartezeit von ein bis zwei Jahren erwarten. GTA 5 erschien erst 19 Monate nach dem Konsolenstart für den Computer, bei Red Dead Redemption 2 dauerte es rund ein Jahr. Demnach wäre eine Veröffentlichung Ende 2027 oder im Jahr 2028 denkbar. Wie das Magazin Gamesbeat unter Berufung auf vier Insider aus der Industrie berichtet, könnte die PC-Version bereits im Frühjahr 2027 erscheinen. Eine offizielle Bestätigung von Rockstar Games steht aus.

GTA 6: Konsolenspieler können bereits vor dem Release herunterladen

Während PC-Spieler auf eine Ankündigung warten, steht für die Konsolenversion der 19. November 2026 als Veröffentlichungstermin fest. Der Preload begann bereits am 10. November. Damit haben Spieler neun Tage Zeit, die benötigten Dateien vorab herunterzuladen. Mit einer möglichen Downloadgrösse von bis zu 212 GB dürfte GTA 6 viel Speicherplatz beanspruchen. Wer direkt zum Verkaufsstart spielen möchte, sollte deshalb frühzeitig Platz auf der Konsole schaffen.