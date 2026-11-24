Der Coca-Cola-Weihnachtstruck gehört seit den 1990er-Jahren zur Weihnachtswerbung des Getränkeherstellers. Statt auf dem Bildschirm lässt er sich dieses Jahr auch in Chur aus der Nähe anschauen.

Wann und wo hält der Truck in Chur?

Datum: Freitag, 11. Dezember 2026

Freitag, 11. Dezember 2026 Zeit: 16 bis 20.30 Uhr

16 bis 20.30 Uhr Adresse: Pulvermühlestrasse 86, Chur

Coca-Cola führt den Tourstopp unter «Stubete Gäng Chur». Ein genaueres Programm für diesen Standort nennt die Terminübersicht bislang nicht.

Alle Termine und Orte in der Schweiz, an denen der Coca-Cola-Truck zu sehen ist.

Was erwartet die Besucher beim Weihnachtstruck?

Zur diesjährigen Tour gehören laut Coca-Cola Begegnungen mit Santa Claus in einer weihnachtlich eingerichteten Stube. Besucherinnen und Besucher können sich mit ihm fotografieren lassen. An einer Druckstation lässt sich ausserdem eine Coca-Cola-Dose mit einem persönlichen Foto gestalten. Neu angekündigt ist eine KI-Fotobox, die Bilder mit einer winterlichen Kulisse erstellt.

Welche Angebote beim Churer Halt tatsächlich zur Verfügung stehen, geht aus der Standortübersicht noch nicht im Detail hervor. Coca-Cola weist darauf hin, dass das Programm zwischen den einzelnen Stationen variieren kann.