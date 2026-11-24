Der beleuchtete Coca-Cola-Weihnachtstruck zieht weiter durch die Schweiz. Während die angekündigten Termine in Zürich und Basel bereits zurückliegen, stehen zahlreiche weitere Besuche bevor. Auch Chur, Luzern und Bern gehören zur verbleibenden Route. Die Tourübersicht reicht bis zum 23. Dezember.

Wo hält der Coca-Cola-Weihnachtstruck als Nächstes?

Der nächste angekündigte Halt ist am Mittwoch, 25. November, in Kaiseraugst: Von 14 bis 20 Uhr steht der Truck beim Coop am Junkholzweg 3. Anschliessend folgen Schänis am 26. November, Haag am 27. November und Alpnach am 28. November. Am Sonntag, 29. November, ist Bern an der Reihe: Beim Coop Wankdorf an der Papiermühlestrasse 85 ist der Besuch von 12 bis 18 Uhr angekündigt. Änderungen bleiben vorbehalten.

Alle Schweizer Termine des Coca-Cola-Weihnachtstrucks 2026

Die offizielle deutschsprachige Tourübersicht führt derzeit folgende 27 Stopps auf. Der Auftakt in Amriswil hat bereits stattgefunden. Alle Uhrzeiten sind Ortszeit.

Vergangene Termine: