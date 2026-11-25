Der beleuchtete Coca-Cola-Weihnachtstruck zieht weiter durch die Schweiz. Während die angekündigten Termine in Zürich und Basel bereits zurückliegen, stehen zahlreiche weitere Besuche bevor. Auch Chur, Luzern und Bern gehören zur verbleibenden Route. Die Tourübersicht reicht bis zum 23. Dezember.
Wo hält der Coca-Cola-Weihnachtstruck als Nächstes?
Der nächste angekündigte Halt ist am Mittwoch, 25. November, in Kaiseraugst: Von 14 bis 20 Uhr steht der Truck beim Coop am Junkholzweg 3. Anschliessend folgen Schänis am 26. November, Haag am 27. November und Alpnach am 28. November. Am Sonntag, 29. November, ist Bern an der Reihe: Beim Coop Wankdorf an der Papiermühlestrasse 85 ist der Besuch von 12 bis 18 Uhr angekündigt. Änderungen bleiben vorbehalten.
Alle Schweizer Termine des Coca-Cola-Weihnachtstrucks 2026
Die offizielle deutschsprachige Tourübersicht führt derzeit folgende 27 Stopps auf. Der Auftakt in Amriswil hat bereits stattgefunden. Alle Uhrzeiten sind Ortszeit.
Quelle: offizielle Coca-Cola-Tourübersicht. Stand: 17. November 2026. Änderungen vorbehalten.
Was erwartet die Besucher beim Weihnachtstruck?
Nach Angaben von Coca-Cola gehört ein Treffen mit Santa Claus zum diesjährigen Tourangebot. In einer weihnachtlich dekorierten Stube können Erinnerungsfotos entstehen. An einer Druckstation lassen sich persönliche Bilder auf Coca-Cola-Dosen übertragen. Ausserdem kündigt das Unternehmen eine KI-Fotobox mit winterlichen Bildmotiven an.
Das Programm kann je nach Standort variieren. Wer eine bestimmte Attraktion besuchen möchte, sollte deshalb vor der Anreise nochmals die offizielle Tourseite prüfen.
Bekannt wurde der beleuchtete Lastwagen durch einen Fernsehspot aus den 1990er-Jahren. Darin fahren rote Trucks durch eine verschneite Landschaft, begleitet vom Lied «Holidays Are Coming». Das Motiv wurde zu einem festen Bestandteil der Weihnachtswerbung des Getränkeherstellers. Mit den Truck-Touren brachte Coca-Cola den Lastwagen anschliessend auch zu den Menschen vor Ort.