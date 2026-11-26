Keine zwei Wochen nach der Ankündigung von Roger Taylors Karriereende erreicht die Fans von Duran Duran erneut eine traurige Nachricht. Andy Taylor, der den Sound der britischen Popband in den 1980er-Jahren massgeblich mitprägte, starb am Montag, 23. November 2026. Seine Familie und die Band machten den Tod des Musikers am Mittwochabend öffentlich.

Duran Duran: Andy Taylor an Krebserkrankung gestorben

Der Gitarrist litt seit 2018 an metastasiertem Prostatakrebs im vierten Stadium. Öffentlich bekannt wurde seine Erkrankung im November 2022, als er aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Aufnahme von Duran Duran in die Rock & Roll Hall of Fame teilnehmen konnte.

Trotz der unheilbaren Erkrankung widmete sich Taylor weiterhin der Musik. Noch 2023 brachte er sein Soloalbum «Man's a Wolf to Man» heraus und beteiligte sich an den Aufnahmen zum Duran-Duran-Album «Danse Macabre».

Taylor starb im Beisein seiner Familie zu Hause. Er hinterlässt seine Ehefrau Tracey, vier Kinder und einen Enkel.

Roger Taylor beendete erst kürzlich seine Karriere

Für Duran Duran ist es bereits die zweite einschneidende Nachricht innerhalb weniger Tage. Am 12. November hatte Schlagzeuger Roger Taylor seinen Abschied von der Band verkündet. Der 66-Jährige leidet an einem Tinnitus, der sich zunehmend verschlimmert hat. Nach Rücksprache mit seinen Ärzten entschied er sich, das Schlagzeugspielen aufzugeben.